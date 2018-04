SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR VIVIAN PERALTA

-DESTITUYEN A CUITLAHUAC Y A SANCHEZ NERI DEL PRD TAMAULIPAS

En el hospital general de Reynosa que dirige atinadamente el DR. CARLOS ACOSTA PEÑA, se viene entregando el alma por parte del personal de la institución, créame que al paso de los años el personal dirigido por el experimentado médico ha sabido sortear desde su llegada una sinnúmero de situaciones por las que pasa al atender no solo a la comunidad de Reynosa, sino de Rio Bravo, zona ribereña entre otros sectores del norte del estado de Tamaulipas.

EN EL PAN dentro del III distrito electoral se viene trabajando de la mano de los simpatizantes y ciudadanos que van de acuerdo con las propuestas de la candidata a diputada federal, LA INGE CARMEN PEREZ ROSAS con quien la gente de colonias no solo del área rural se identifican plenamente por el trabajo que ha realizado en forma directa con los que más lo necesitan y además por ser una gestora permanente de las causas sociales del campo y hoy hace suyas las propuestas y demandas ciudadanas de la zona urbana donde camina día a dia saludando a la ciudadanía.

EN EL PARTIDO VERDE le comentamos que Por su parte, el Partido Verde Ecologista tiene oficialmente sus candidatos a los cargos de elección federal. Siendo al senador de la República EDGAR PATRICIO KING LÓPEZ, y la enfermera altamirense MELVA EGLEYDE SOLÍS GUTIÉRREZ.

Y en los distritos electorales siendo el primero para GUSTAVO ERNESTO PANTOJA VILLARREAL; II, BRENDA KU MARTÍNEZ;III JOSÉ MANUEL VILLARREAL LONGORIA; IV EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA;V, DENISSE MERCADO PALACIOS; VI JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ; VII, BRENDA LOCES LOYA; VIII EMILIO POZO GONZÁLEZ y en el IX, CLAUDIA XÓCHITL MUNGUÍA CISNEROS.

HAY QUE MENCIONAR que en el caso del IX electoral se encuentra La nutrióloga CLAUDIA MUNGUIA como candidata a diputada federal y hace fórmula con informo que va en fórmula con el Dr. IGNACIO LOPEZ PADILLA a la Presidencia Municipal de Reynosa, mientras que la compañera y amiga BRENDA KU MARTINEZ, es la candidata a diputada federal por el distrito II de Reynosa, y zona ribereña.

MISMOS QUE viene desarrollando una amplia labor política dentro de le participación política social señalando que “Somos candidatos que hablamos de la realidad y sabemos de las necesidades que existen en nuestra ciudad y distritos”.

UNA DESTITUCION QUE VINO DEL comité nacional del PRD, Partido de la Revolución Democrática contra ALBERTO SANCHEZ NERI, CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO, PATRICIA MARTINEZ, JORGE SOSA POHL dejando en funciones al secretario general como dirigente interino encargado del despacho de la presidencia del PRD en manos del doctor RAYMUNDO MORA a quien conocemos desde hace muchos años y ha sido ex regidor en Ciudad Madero asi como candidato a la dirigencia estatal el PRD que hoy tiene en sus manos por mandato estatutario.

MIENTRAS TANTO le comento que El sindicato de trabajadores de la industria embotelladora que dirige FILIBERTO LOPEZ ADAME dijo estar fortaleciendo el proyecto político del PRI y sus abanderados.

En el registro del Doctor SERAPIO CANTU, acompañaron ante la instancia electoral para asumir con responsabilidad su trabajo de partido como parte esencial de la federación de trabajadores de Reynosa.

LOPEZ ADAME, ex regidor en la administración municipal que dirigió SERAPIO CANTU BARRAGAN dijo que reconoce el don de gente del médico de los pobres y que trabajará incansable para fortalecer en unidad de partido la proyección política que necesita Reynosa y en esta ocasión su partido revolucionario institucional.

Como coordinador estatal del STIE en Tamaulipas señala que también estará realizando una serie de incursiones y acciones en favor de los diferentes candidatos a cargos de elección popular para fortalecer sus propuestas políticas en la elección del primero de julio.

Y EN RIO BRAVO la candidata del PRI, COPITZI HERNANDEZ estuvo recorriendo los municipios acompañando a sus compañeros candidatos a alcaldes en los 7 municipios del III distrito electoral de Tamaulipas y a su vez realizando recorridos casa por casa en algunos sectores populosos de las cabeceras municipales.

EN LA RIBEREÑA se produjeron los registros de los abanderados por el PRI a los ayuntamientos de Díaz Ordaz y Ciudad Mier, OVERLIN LUCIO BALLEZA y MARI HERLINDA GONZALEZ “Marilyn” donde dirigentes y simpatizantes de sus candidaturas los acompañaron a los respectivos consejos electorales municipales para registrar sus planillas correspondientes este lunes.

Asi como ex dirigentes municipales y ex alcaldes asi como del delegado del PRI del Comité Directivo Estatal del Lic. OMAR HABIB MASSO y el Ingeniero MARCO GARZA ACOSTA Candidato a Diputado Federal Suplente, representantes de sectores y organizaciones del mismo para dar cumplimiento a los dispuesto al La Ley de Electoral del Estado de Tamaulipas en donde se registró junto con su planilla.

MIENTRAS QUE EN NUEVO LAREDO se caía la candidatura de CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL usted debe saber porque y además se encuentra ya en los Estados Unidos temeroso de lo que pueda hacer la ley con el y en su caso se alista otro ex priísta como RAMON GARZA BARRIOS dejando y subestimando a quienes desde MORENA la parte medular siguen siendo los fundadores y reclamando la candidatura para alguien de su corte político de izquierda y no advenedizos como estos dos en mención.

Con la presencia del presidente nacional de INDEX, representantes locales de la industria y autoridades municipales, inauguraron las nuevas oficinas de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C.

Luis Aguirre Land, presidente nacional de INDEX, destacó a Nuevo Laredo como una de las ciudades del país que da a la frontera norte una dinámica industrial importante.

“Es un placer acompañarlos en este magnífico evento que fortalece nuestra presencia en una ciudad tan importante. Poder ser testigo de la entrega de estas instalaciones es un verdadero honor porque es un paso significativo para imprimirle mayor velocidad a la dinámica económica industrial de la frontera”, señaló Aguirre Land.

Por su parte, el alcalde de Nuevo Laredo ENRIQUE RIVAS CUELLAR felicitó a Guillermo Fernández de Jáuregui, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C. y a su equipo, por la expansión de las oficinas de INDEX, logro de muchos años de trabajo de las personas que forman parte de la Asociación.

JOSE RAMON GOMEZ LEAL sigue siendo un personaje que no cuenta con el arraigo suficiente y la capacidad moral para representar a los reynosenses.

SU PARTICIPACION política ha sido de mas a menos, aún lo recordamos cuando fue candidato de Acción Nacional a la diputación federal por el III distrito con cabecera en Rio Bravo y donde hizo un pésimo papel a pesar del dinero y el recurso humano que se invirtió, todavía le reclaman algunas acciones maestros y jóvenes de aquel tiempo que incumplió en plena jornada electoral que perdió.

MIENTRAS QUE EN LOS INDEPENDIENTES, el candidato a la presidencia municipal por esta viva, CARLOS GUERRERO GARCIA preparaba su evento de presentación y lo hizo este jueves por la tarde en la instalaciones de la CANACO Rio Bravo donde acompañado de su planilla que quedó conformada de la siguiente manera como propietarios y suplentes Presidente:Carlos Guerrero/Jesús Alvarado

Como primer síndico: Ana Karen Ramírez/Karla Islas y segundo síndico Edgar Cabañas/Julio Lozano.

ASI COMO Regidores número 1. Diana Ruan/Elsa de Santiago; 2. Arnoldo Nacianceno/Héctor Cazares; 3. Rossy Cornejo/Mary Montoya; 4. Arturo Nacianceno/Carlos García; 5. Elia Vázquez/Ruth Rivas; 6. Omar Belmares/Alex Ayala

7. Esmeralda Nevares/AnniaUreño; 8. Daniel Gudiño/Orencio Treviño; 9. Paquita Méndez/Mayra Valdez; 10. Edgar Santiago/Miguel Ruiz; 11. Ana Moreno/Lidia Quintero asi como en la posición 12. Gilberto Espinoza/Jorge Casiano.

EN REYNOSA el candidato a diputado federal por el IX distrito ERNESTO ROBINSON TERAN estuvo en reunión en la colonia Solidaridad a las 6 de la tarde asi como también los vecinos le refrendaron su respaldo político para el primero de julio.

Además sostuvo un dialogo amplio de la problemática que tiene ese sector y el que como funcionario público conoce no solo de esta parte de Reynosa sino de muchos sectores populosos que requieren la atención de la autoridad y que como diputado federal de llegar a salir electo se responsabilizará de trabajar en coordinación con las autoridades de la instancia correspondiente.

EN CUANTO A LOS REGISTROS de candidatos le comento que También fueron muy concurridos los registros en El Mante con José Mateo Vázquez Ontiveros; en la Capital del Estado con el doctor Xicoténcatl González; en Ciudad Mier con Roberto Gustavo González Hinojosa; en Miguel Alemán con Rosa Ícela Corro Acosta.

Y EN MORENA ESTATAL el candidato al senado, AMERICO VILLARREAL se reunió con Vecinos y líderes de la colonia Casas Blancas, en esta capital, asi como REYNA GARZA quien es la canidata a diputada federal por el V idstrito electoral por la coalición Morena-PT-PES, respectivamente, a quienes expresaron su decisión de apoyar en la elección del próximo 1 de julio.

Con calles sin pavimentar, algunas sin alumbrado y en condiciones vulnerables, los colonos se dijeron olvidados por las administraciones anteriores y actuales, y sólo se sienten identificados con el mensaje del candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, que ha hablado en favor de los más necesitados.En el encuentro con los líderes, el doctor Américo Villarreal Anaya explicó que el único proyecto con una visión centrada en las necesidades de las familias, los jóvenes y las mujeres es el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que se unieron Partido del Trabajo y Encuentro Social.

RENUNCIO EL señor CONSTANCIO DIMAS como secretario general del PAN a nivel municipal en Rio Bravo, sin argumentar los motivos, solo personales, el que llegara a ser operador político del PRI en sus inicios en la política así como en el PT mas tarde y hace algunos años en el PAN, abandona el barco y deja solo y su alma a ABELARDO RODRIGUEZ quien por estatuto estará dando a conocer quien se encargará de los trabajos del despacho de la secretaria general del PAN municipal.

ENVIAMOS NUESTRA FELICITACION POR SU CUMPLEAÑOS este 10 de abril a DON FELIX MARIO GARZA PEÑA, presidente del GRUPO GAPE de Tamaulipas asi como al DR. MAHONRI RODRIGUEZ BAÑUELOS

ASI COMO TAMBIEN nuestra felicitación por su cumpleaños este12 de abril a CARLOS ALFREDO VAZQUEZ MORENO parte de este equipo; asi como al diputado federal ALFREDO BASURTO, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, JULIO LOZANO, CARLOS RAUL RAMOS, editor del portal Panorama Informativo; OSCAR MARIO HINOJOSA RAMIREZ e ISBAC MARTINEZ.

y nos veremos.