SEÑAL POLITICA.- POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA.

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

RICARDO ANAYA CORTES como presidente del comité nacional del PAN y como integrante del Frente amplio nacional no deja de ir conduciendo las cosas en torno al fortalecimiento político del PAN en el 2018 y donde junto a PRD y PMC harán un trabajo directo a la ciudadanía.

PEDRO CASTORENA como aspirante a la presidencia municipal por la vía independiente se prepara para esperar los tiempos que marque el instituto electoral y proceder a la cristalización de sus acciones que ha venido manejando desde hace ya buen tiempo. Lo recordamos como ex candidato a diputado federal por el partido verde como candidato externo y a su vez su particiáción dentor del PAN en varios años.

EN MIGUEL ALEMAN quien viene teniendo actividad amplia en varios sectores de la ciudad es la delegada de SEBISOL, IVONNE HERNANDEZ que tal vez por algún motivo nunca se encuentra en su oficina de la dependencia y su personal no sabemos si cuenta con la actitud positiva para realizar sus labores.

SURGE como un fuerte aspirante a la presidencia municipal en el municipio de Mier, Tamaulipas el jóven galeno MANUEL ALEJANDRO PEÑA que por el PRI le están viendo con buenas posibilidades en aquel pueblo mágico en caso de abrir a la democracia interna su partido revolucionario institucional.

NO CABE DUDA QUE OSCAR LUEBBERT dejó una estela nada agradable al ayuntamiento de Reynosa. Si bien el quería ser dirigente estatal del PRI, su partido político. Los militantes consejeros políticos no se equivocaron en votar por otro que no fuera LUEBBERT. Al interior del tricolor no hayan la puerta con los entenados que tiene el comité directivo estatal como responsables de secretarías, coordinaciones, representaciones en distritos electorales. Pues aseguran irá por la revancha el ex alcalde reynosense.

POR LO PRONTO el municipio de Reynosa se ha visto envuelto en situaciones judiciales por culpa de este sujeto que bien debería actuar la autoridad competente contra el individuo en caso de tener una coprobada culpa por manejos inadecuados de nombres y acciones realizadas en su gobierno.

PATY PALACIOS CORRAL, directora de desarrollo social del ayuntamiento de Valle hermoso, ex síndica municipal y ex dirigente femenil de su partido, cuenta en su haber social y político un buen ambiente político para un futuro no muy lejano. Como directora de desarrollo social ha estado visitando las diferentes comunidades y colonias llevando acciones de herbolaria, cobertores a quienes mas lo necesitan y sobre todo cumpliendo como señala ella con la encomienda en el servicio público que durante doce años desde diferente trinchera lo ha hecho con entusiasmo y decisión.

EN OTRO ASUNTO le comentamos que Debido a la gran confianza que existe en el Gobierno del Estado a cargo de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y en el presente y futuro de Tamaulipas, los desarrolladores de vivienda pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), estiman cerrar el ejercicio 2017 con 10 mil viviendas y ya proyectan para el 2018 alrededor de 10 mil viviendas más en beneficio de los trabajadores y sus familias. Expresó los conceptos anteriores el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la administración estatal, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, en entrevista, refiriéndose a la reunión que encabezó con presidente estatal de este organismo empresarial, JORGE RENE GUAJARDO, donde uno de los temas que se abordó son las perspectivas a corto y mediano plazo en materia de vivienda de interés social y la próxima instalación del consejo estatal. El titular de la SEDUMA en Tamaulipas atendió la invitación de los directivos y miembros de la Delegación Tamaulipas de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, para escuchar el sólido compromiso de seguir contribuyendo al fomento de la construcción de viviendas en respuesta a la creciente demanda de los tamaulipecos. En su mensaje el funcionario estatal agradeció la confianza de los empresarios de vivienda y expresó que “el desarrollo urbano contribuye a la paz”.

Mientras que en Reynosa fijese que La Secretaría de Desarrollo social, invita a la ciudadanía en general para que acuda los miércoles a las audiencias públicas encabezadas por la presidente municipal MAKI ORTIZ, la cual en estas concentraciones, siempre deja beneficios a los residentes de la colonia, donde se lleva a cabo la reunión en turno. Reynosa es “Proyecto de Todos” y como proyecto, siempre son realidades las promesas de la alcaldesa, pues los beneficios saltan a la vista, como pavimentación de arterias, luz mercurial entre otros beneficios, drenaje, además de tener descuentos en pago al predial y sin faltar la bolsa de Trabajo.

La semana pasada en la Audiencia Pública número 44, la doctora Maki Ortiz, atendió a más de 450 personas de la colonia Independencia y de los alrededores, recibió también 395 peticiones, de las cuales, más del 70 por ciento, fueron atendidas al instante. Estuvieron presentes y acompañando a la doctora los titulares de las diferentes Secretarías que conforman esta administración, donde los ciudadanos presentes pudieron colocar sus peticiones como la incorporación al Seguro Popular, también estuvo presente el módulo de COMAPA Móvil, una mesa de trabajo para recibir peticiones de trabajo atendidos de parte de la SEDEEM y sin faltar taller de manualidades por parte del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Otros beneficios que encuentra en estas audiencias dijo el titular de la SEDESOL, son por parte del DIF Municipal que atiende el licenciado CARLOS PEÑA ORTIZ, cortes de cabello, dentistas y atención médica gratuita, entre otros muchos servicios, recalcó el doctor Bladinieres y mediante estas páginas hizo pública la invitación para el día de hoy miércoles, acudan a la escuela primaria Narciso Mendoza en la colonia del mismo nombre.

Más de 100 puestos de trabajo fueron ofertados por 30 empresas, en la Primera Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Victoria 2017. El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Tamaulipas y el programa Abriendo Espacios, tienen como objetivo promover, facilitar y acerca bolsa de trabajo, y con ello acortar dificultades que enfrentan grupos vulnerables para encontrar empleo. Hay que anotar que el entusiasmo de MARIA ESTELA CHAVIRA MARTINEZ, Secretaria del Trabajo, se transporta en su mensaje donde dijo que el Gobernador CABEZA DE VACA, impulsa a quienes aun con sus dificultades, pero con sus capacidades y talentos, buscan reconstruir un Tamaulipas, donde es Tiempo de Todos…

FELICITAMOS por su cumpleaños al amigo DANIEL ALVARADO, secretario de comunicación social en el comité estatal del PAN Tamaulipas este 29 de noviembre y este 30 de noviembre LUIS COMPEAN, secretario particular del diputado HUMBERTO RANGEL y al mismo tiempo a la regidora CUQUIS MENDOZA Y DANIEL ROMERO en Rio Bravo…Y NOS VEREMOS.