Segob pide no represión tras secuestro de autobuses en Michoacán y Puebla

Al igual que sucedió en el Estado de México, la mañana de este jueves estudiantes normalistas de Puebla y Michoacán retuvieron autobuses para manifestarse, por lo que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta aseguró:

No solamente el Estado debe cumplir con la ley, también tiene que encontrar todo tipo de estrategias de diálogo, de conciliación”.

En entrevista con José Cárdenas para Unotv.com, el funcionario explicó que no aplaude de ninguna forma estas conductas, y que espera que los gobiernos estatales echen mano de la Constitución local, de los códigos penales y que muy pronto encuentren los canales de diálogo para no apagar las manifestaciones con violencia.

No a la represión, no al uso de grupos antimotines, no más sangre de nuestro país. Y sí buscar el diálogo y que los muchachos regresen al estado de derecho, y tratar de cumplir sus demandas sin priorizarlas”, instó Peralta.