Se toman medidas emergentes ante la disminución en las participaciones y alto costo de la energía eléctrica.

Servando López Moreno, alcalde de Miguel Alemán envió un saludo e informo a la ciudadanía por medio de sus redes sociales, de las medidas que se tomarán por la disminución en las participaciones.

“Las participaciones federales y estatales que le llegan al municipio, con las cuales nosotros podemos trabajar, podemos cumplir con los objetivos que tienen la administración como es nómina, como es cumplir con los servicios públicos básicos, como es recolección de basura, él pagar la luz que por cierto me vino muy cara la luz al municipio en fin todos los servicios públicos. Las últimas dos participaciones que me han llegado, que llegan al municipio, han venido a la baja, una baja considerable que me tuvo que hacer tomar pues medidas difíciles, medidas complicadas, medidas que no quisiera como presidente municipal tomar, medidas antipopulares, sin embargo yo estoy aquí para tomar decisiones firmes, decisiones con carácter, decisiones que le sirvan al municipio para su buen funcionamiento.

La medida contempla el recorte de sueldo a funcionarios de primer nivel del municipio de Miguel Alemán.

“Van incluidos primeramente de su servidor Servando López, yo me voy a bajar el sueldo, yo soy el que más se ha bajado el suelo, vamos a bajar el sueldo de síndico, regidores, secretarios, subsecretarios, directores y demás personal que trabaja en la administración a fin de poder cumplir con los compromisos de pagar nómina y cumplir con los servicios básicos, como les dije la recolección de basura, limpieza de parques y jardines, el tener nuestros bulevares alumbrados, en fin todo lo que se necesita. Eso sí, a todos el personal que trabaja en servicios primarios, protección civil, bomberos, tránsito municipal, a ellos no se les va a tocar, ni se le va a quitar ni un solo cinco, se les va a respetar íntegramente su sueldo a los que ganan menos, eso sí lo dejó bien claro no va a haber ningún tipo de disminución, cuidando la economía familiar de cada uno de los empleados del municipio, eso eso sí lo tengo bien claro que el que menos tiene, a ese si le vamos a cumplir y a respetar su sueldo.”

Se tienen contempladas otras acciones más drásticas si las participaciones no mejoran.

“Si siguen bajando las participaciones entonces ya me tendría que haber obligado a tener que hacer recorte de personal cosa que no quiero hacer, cosa que hasta ahorita pues no es necesario hacer,l sin embargo si siguen las participaciones a la baja pues vamos a tener que hacer recorte de personal, eso esperamos que no suceda y la verdad que estamos trabajando muy bien, estamos echándole muchas ganas y a mis amigas y amigos que trabaja en la presidencia, pues les pido su comprension, les pido de su apoyo, les pido que sigan echando ganas por Miguel Alemán, que sigan echándole mucho entusiasmo su trabajo, mucha pasión para que cumplan el compromiso que tenemos todos los que trabajamos de aquí, de cumplir en la sociedad de Miguel Alemán, lo hacemos con mucho gusto, con mucha pasión con mucha entrega, con mucha responsabilidad y lo hacemos también porque no decirlo con mucha honestidad.”

El alcalde Servando López dijo desconocer los motivos de la disminución en las participaciones, pero espera que esto se resuelva con la nueva administración federal que inicia este primero de diciembre con Andrés Manuel López Obrador.