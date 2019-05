Se pone en marcha el programa “Te Presto Mis Zapatos”

Miguel Alemán.- Dio inicio el programa de concientización “Te presto mis zapatos” atreves del sistema integral para la familia (DIF) a nivel estatal simultáneamente con todos los DIF de los 43 municipios que compone el estado de Tamaulipas.

Fue la Sra. Sandra Garza de López presidenta del DIF de este municipio la encargada de dar inicio de este programa de concientización, donde se pretende que los alumnos de las diferentes escuelas, conozcan y puedan experimentar en primera persona lo que significa.

“El no poder ver, no poder caminar o correr por el patio de la escuela, el no poder jugar con tus amigos o hacer todas las actividades cotidianas que normalmente se realizan.”

Atreves de estas acciones se busca que todos ustedes protejan, valores y sobre todo que se integren a las personas con discapacidad.

Así mismo Sandra Garza Expreso que este importante programa “Te presto mis zapatos” contempla una cultura de respeto en donde todos debemos de participar asiendo conciencia y no bloquear los accesos o rampas destinadas para las personas que se trasladan en una silla de ruedas, en muletas, o con ayuda de bastón.

Para esto es atreves de una dinámica que permitirá promover una cultura de respeto y responsabilidad por medio de ejercicios y actividades donde experimentan un mundo muy diferente al que acostumbran, todos lo pequeños que a diario conviven en la escuela de esta localidad.

Permitiendo a los niños desarrollar una cultura de respeto y equidad que fortalece la plena integración social de las personas con discapacidad y que tengamos conciencia de las necesidades que tienen ellos de que nosotros. Respetemos sus espacios para poder que ellos puedan desplazarse con más facilidad y de igual manera que nosotros respetemos sus espacios para que ellos puedan desplazarse cómodamente como debe ser. Concluyo la presidenta del DIF de este municipio Miguelalemanense, Sandra Garza.