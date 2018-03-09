SE CELEBRO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UTTN Y LA SUBDELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN REYNOSA.
LA FIRMA DEL CONVENIO ESTUVO A CARGO DEL LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN, RECTOR DE LA UTTN Y EL LIC. JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, SUBDELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y COMO TESTIGO DE HONOR EN EL EVENTO, LA LIC. LAURA PATRICIA SÁENZ MARTÍNEZ, DIRECTORA DE VINCULACIÓN DE LA UTTN.
EL OBJETIVO DEL CONVENIO SERÁ EL REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y ASESORÍA DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Y CONTRIBUIR ASÍ A FACILITAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS.
GRACIAS A ESTAS ACCIONES, AMBAS INSTITUCIONES CONTRIBUYEN A PREPARAR A LOS FUTUROS EMPRESARIOS. LA TAREA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE ES FOMENTARLOS PROGRAMAS DE EMPRENDURISMO ENTRE SUS ALUMNOS Y POR PARTE DE LA SUBDELEGACIÓN FEDERAL ES PROPORCIONAR LOS PROGRAMAS DE APOYO CON LOS QUE CUENTA LA SECRETERARÍA DE ECONOMÍA Y EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM),PARA LOS JÓVENES.