Reynosa necesita una administración transparente: JR.

Reynosa necesita una administración transparente, que le dé a conocer a los ciudadanos lo que se recauda y también cómo y en qué se invierte.

Estas fueron las palabras de José Ramón Gómez Leal, candidato a la presidencia de Reynosa por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), tras informar que actualmente, no se dan a conocer las cifras reales de lo que se recauda por concepto de comercio informal.

“Las autoridades municipales están lucrando con los vendedores ambulantes, no es creíble que digan que solo hay dos vendedores ambulantes por colonia”.

Durante el recorrido que realizó por las colonias Voluntad y Trabajo, El Olmo, Hacienda las Fuentes y Valle del Vergel, Jose Ramón condenó la falta de transparencia del Gobierno.

Expresó que Reynosa necesita una autoridad transparente, honesta, eficiente y que no sea corrupta.

Cientos de residentes se volcaron en apoyo a los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En este recorrido participó la candidata a diputada federal por el II Distrito Olga Juliana Elizondo quien recordó las propuestas del candidato presidencial Andrés Manuel Lopez Obrador para mejorar la economía de los trabajadores mexicanos y sus familias.

Habló del incremento al doble del salario mínimo y la reducción del IVA y del ISR.