Retiran basura de 12 drenajes, sondean y mejoran servicio.

Intensos trabajos de limpieza en 12 pozos de visita en el sector de la Unidad Obrera, de los cuales se extrajeron infinidad de desechos sólidos, asimismo se sondearon drenajes y con todo ello se mejoró el servicio de alcantarillado.

El Gobierno Municipal, por instrucciones del alcalde José Alfonso Peña Rodríguez, mediante la COMAPA de Reynosa, a cargo de Néstor González Meza, realizó estas actividades en el oriente de la ciudad durante tres días, como parte del mantenimiento que se dio al sistema de alcantarillado.

Fue la COMAPA de Reynosa la que con equipo de bombeo Vactor, camión con pluma, retroexcavadoras, equipos de respiración, cuadrillas de saneamiento y Coordinación de Aguas Residuales las que procedieron a laborar en la avenida Zacatecas, desde la calle Segunda hasta el libramiento Colosio, donde se colocan tapas nuevas en los pozos de visita.

URGENTE NO TIRAR BASURA A LA CALLE

El exhorto del organismo rector de agua y drenaje de la ciudad es evitar tirar basura a la vía pública para que no se tapen las alcantarillas a fin de que no haya brote de aguas negras o encharcamientos.

La colaboración de los ciudadanos es importante para mantener limpias las calles de Reynosa, colocando la basura en los cestos y tambos en sus hogares o los ubicados en las plazas, parque lineal y accesos públicos.