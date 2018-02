Reitera Gobernador su respaldo a Enrique Rivas.

En su visita a esta ciudad, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, reconoció la labor que ha realizado el presidente municipal Enrique Rivas, en beneficio de la comunidad, y le reiteró su respaldo y apoyo para seguir construyendo un mejor Nuevo Laredo.

En su mensaje ante miles de personas que se dieron cita en la colonia Villas de San Miguel, el Gobernador reconoció y felicitó al Presidente Municipal, por el trabajo que han realizado de la mano en un sin número de programas, destacando el de ‘Mi Escuela Digna y Moderna’, con el que se ha beneficiado a más de 200 planteles al mejorar sus condiciones, así como también por los beneficios y trámites que se acercan a la comunidad por medio de ‘Gobierno en tu colonia’.

“Mi gobierno está comprometido con las familias de Nuevo Laredo para redoblar esfuerzos no sólo en estos programas, sino para ayudarlos con sus peticiones. He recibido del Presidente Municipal y su Cabildo, 15 proyectos de obras de infraestructura que requiere Nuevo Laredo, de los 15 proyectos que me presentó el alcalde, 14 fueron aprobados y viene una inversión de 230 millones de pesos para este municipio.

Para este gobierno, para mi esposa y para mí, Nuevo Laredo está más cerca que nunca, en nuestro corazón, estamos aquí apoyando esta ciudad, mejorando las condiciones de vida. Cuenten con el apoyo de este gobernador este municipio, el alcalde cuenta con el respaldo, vamos a seguir construyendo juntos el Nuevo Laredo que queremos heredar a nuestros hijos”, destacó García Cabeza de Vaca.

La inversión del gobierno estatal en 14 proyectos para Nuevo Laredo, será en obras de pavimentación, puentes y mejoras en la COMAPA, todo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.