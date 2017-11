Rehabilitarán las escuelas primarias de colonia La Fe.

Puso en marcha el presidente municipal Enrique Rivas, el programa ‘Mi Escuela Digna y Moderna’ en las primarias ‘Abdón Rodríguez Sánchez’ matutina y ‘Guadalupe González Gutiérrez’ vespertina, de la colonia La Fe, con una inversión de 600 mil pesos.

“En la escuela pública es donde se palpan tantas necesidad no sólo del plantel, sino del entorno y es importante decirles que no están solos, tienen el apoyo del gobierno municipal y estatal. Ya rebasamos la segunda mitad de la meta del segundo año, pero eso no nos va a detener, estamos trabajando para ampliar el presupuesto del programa y la inversión en becas”, mencionó el alcalde.

Por su parte, el director de la escuela ‘Abdón Rodríguez’, profesor José Ángel Casas, agradeció al Presidente Municipal tomar en cuenta el plantel a su cargo para recibir este apoyo que beneficiará directamente a los alumnos.

Las obras consisten en la impermeabilización, rehabilitación de alerones (enjarre y pintura) de 730 metros cuadrados, y la construcción de 30 metros lineales de barda en áreas de jardinera.

Como parte del programa, el alcalde entregó a los directivos de ambas instituciones un kit deportivo para motivar a los pequeños a ejercitarse, y, destacó que con estas obras se mejora la infraestructura del plantel para que los 770 estudiantes de estas escuelas cuenten con instalaciones cómodas y adecuadas para tomar sus clases.

Cabe mencionar que estos planteles son el 155 y 156, que ‘Mi Escuela Digna y Moderna’ apoya en lo que va de la actual administración municipal.

En el evento estuvieron la síndica, Dorina Lozano; los regidores Nora Hinojosa, Imelda Sanmiguel, Julia Elida Ortega, Patricia Ferrara, Raquel Guajardo, Manuel Canales,Alfredo Guarneros, Carlos Bulás; secretaria de Bienestar Social, Alma Rosa Castaño; director de Educación Municipal, Antonio Arredondo; director escuela ‘Guadalupe González Gutiérrez’, Isidro Mendieta.