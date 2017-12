RECONOCE ALCALDESA TRABAJO EN EQUIPO POR MIGUEL ALEMAN.

“Trabajando en equipo es como se pueden lograr grandes cosas”, expresó la alcaldesa Profra. Rosa Icela Corro Acosta en el marco de la presentación del Informe de Actividades Legislativas y de Gestión de la diputada federal del Distrito I, Lic. Yahleel Abdala Carmona.

La primera autoridad reconoció el apoyo que la legisladora federal ha brindado a Miguel Alemán y a los municipios hermanos del Distrito I.

La Profra. Rosa Icela Corro Acosta remarcó las palabras del ex presidente uruguayo José Mújica que la diputada federal utilizó para hablar del papel de una nueva era de políticos: “La política no es un pasatiempo, la política no es una profesión para vivir de ella; la política es una pasión con la esperanza de poder construir un futuro mejor”.

“Eso lo compartimos quienes hoy tenemos la oportunidad de servirle al pueblo, bajo el liderazgo del gobernador, Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, quien de igual forma ha reconocido el apoyo que los legisladores federales han dado a los municipios de sus respectivos distrito”, señaló la alcaldesa.

Destacó la Profra. Rosa Icela Corro Acosta los 32 millones de pesos que, haciendo equipo con la Lic. Yahleel Abdala, se han gestionado ante la Federación para realizar obras de infraestructura urbana y programas sociales que benefician a las familias de Miguel Alemán.

La alcaldesa reiteró su felicitación a la diputada federal por el trabajo realizado hasta el momento como representante del Distrito I y destacó que en el 2018 aterrizarán recursos gestionados este año para seguir impulsando el desarrollo del municipio.