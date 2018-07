Recibe Congreso Informe de actividades del Fiscal Anticorrupción Javier Castro Ormaechea.

A nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura, el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, recibió el informe de actividades del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Javier Castro Ormaechea, quien destacó, que cuentan con la mejor estructura y número adecuado de personal y presupuesto necesario, con el fin de entregar los mejores resultados, “Gracias a que en Tamaulipas, existe voluntad política para combatir frontal y enérgicamente todo acto deshonesto en contra del erario público”.

Lo anterior, en evento realizado en las instalaciones del Congreso del Estado, donde reiteró que la Fiscalía, combate conforme a derecho todas las conductas que constituyen delitos de corrupción en la entidad, además, señaló que a través de campañas de difusión, se dejó claro a funcionarios públicos y a la ciudadanía en general, que en Tamaulipas, la corrupción es castigada con cárcel.

En su mensaje de este jueves, precisó que “Con base al trabajo realizado y a la experiencia adquirida en este primer año de gestión, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, refrenda su compromiso con la sociedad, para continuar investigando a todo funcionario o ciudadano que atente contra la Administración Pública del Estado o maneje deshonestamente los recursos de los tamaulipecos”.

“En el tiempo de todos, la corrupción y la impunidad no tienen cabida, hoy es el tiempo de atacar formalmente a la corrupción, no podemos convertirnos en una sociedad sin sanciones, Tamaulipas no será más un Estado donde los actos de corrupción carezcan de consecuencias y tenga lugar la impunidad, en nuestro Estado, la corrupción no se negocia, se denuncia y se castiga. En Tamaulipas nadie puede estar por encima de la ley”, resaltó Castro Ormaechea.

A este importante informe sobre las actividades sustantivas y resultados correspondiente al período del 13 de Julio 2017 al 30 de Junio de 2018, asistió en representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el Procurador General de Justicia, Irving Barrios Mojica, así como la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez y los legisladores Luis René Cantú Galván, Humberto Rangel Vallejo y José Hilario González García.

También, se contó con la presencia del Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Arturo Narro Villaseñor, Presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción; Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso de Información Pública.

Asimismo, Mario Soria Landeros, Contralor del Estado; Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado, Magistrados, Consejeros, Secretarios, Subsecretarios y funcionarios estales, así como integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Procuraduría General de la República, entre otros invitados.