Rechazan Diputados del PAN “protección” a Hernández Flores

Ciudad Victoria, Tam. La bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas condenó la negativa del Juez Eucario Adame Pérez para autorizar la extradición del exgobernador Eugenio Hernández Flores, al considerar existen elementos suficientes para que responda ante las autoridades estadounidenses por acusaciones de delitos de defraudación bancaria, asociación ilícita para lavar dinero y por ser parte de la operación de una empresa no autorizada para envío de dinero.

“Condenamos enérgica y categóricamente la opinión jurídica emitida por el juez federal, Eucario Adame Pérez, sobre la decisión que Hernández Flores no debe ser extraditado a los EU y de esta forma dejar la responsabilidad a la Secretaria de Relaciones Exteriores”, sostuvo el Diputado Carlo García, al ser cuestionado sobre el tema.

Aunque el juez le concedió un amparo fundamentado en el artículo 9 de la Ley de extradición, De acuerdo con un informe preliminar, en 2007, el exmandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, compró un terreno de 1,600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado. Por las mil 600 hectáreas que pagó 16 millones de pesos, actualmente su valor real de mil 584 millones de pesos.

La transacción fue en 2002, cuando entonces era mandatario Tomas Yarrington Ruvalcaba quien vendió las mismas mil 600 hectáreas en 14 millones de pesos a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V., propiedad del señalado como prestanombres del matamorense, Fernando Cano Martínez.

Después de cinco años, la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, vendió el inmueble a la empresa GMC S.A de C.V de Altamira, propiedad del ex secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández Flores.

El exgobernador Hernández Flores asumió la propiedad del inmueble, siendo parte del patrimonio del estado y por lo mismo, no podía enajenarse, ni en particular ni personal.

El Justicia Penal Federal, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, resolvió decretar la detención formal con fines de extradición, para que el reclamado continuará enfrentando el procedimiento de extradición en prisión.

A pesar de las acusaciones señalamientos, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Victoria, Eucario Adame Pérez, emitió su resolución en contra de la extradición de Eugenio Hernández Flores quien es solicitado por el gobierno de Estados Unidos.

La decisión provocó la reacción de la fracción del PAN en el Congreso de Tamaulipas que exigió coherencia y respeto para las instancias que atienden el caso.