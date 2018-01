Realiza SET Ceremonia de Honores al Lábaro Patrio.

Ciudad Victoria, Tam.- Con el valor del mes de enero “Esperanza”, la Secretaría de Educación de Tamaulipas realizó la Primer Ceremonia Cívica de Honores al Lábaro Patrio del presente año, encabezada por autoridades educativas y la asistencia de alumnos, docentes, directores, supervisor y padres de familia de Escuelas Secundarias pertenecientes a la Zona Escolar No. 14 de la localidad.

Al presidir la ceremonia efectuada en la explanada de la dependencia educativa, el Director de Educación Secundaria, Alfonso Wong Moreno a nombre del Titular de la SET dio la bienvenida e invitó a redoblar esfuerzos con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la reconstrucción del tejido social, “tarea que a todos nos interesa por ser la esencia y la fortaleza para el desarrollo de nuestra entidad”, dijo.

Participaron las Escuelas Secundarias Federalizada No. 2 “Rafael Ramírez Castañeda”, Federalizada No. 3 “Profr. J. Guadalupe Longoria García”, General No. 3 “Profr. Rafael Balandrano Balandrano”, General No. 9 “Club Rotario Tamaholipa”, Secundaria General “Magdaleno Aguilar Castillo” y la Secundaria Particular “Colegio Renuevo”.