Realiza posicionamiento público candidato del PAN “Betito” González por difamación en su contra.

El candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Cd. Mier, Lic. Roberto González Hinojosa, convocó a una rueda de prensa con los diversos medios de comunicación para hacerlos participes sobre el posicionamiento ante la opinión publica respecto a los sucesos acontecidos los días 31 de mayo y 1 de junio del presente año, sobre un supuesto “secuestro” y posterior aparición de la hija de Roció Badillo Barrera candidata a la alcaldía de Cd. Mier por el Partido Movimiento Ciudadano.

El candidato “Betito” González relató que recibió un mensaje por parte Roció Badillo Barrera que decía “¿Que fue Betito?” respondiendo con signos de interrogación, por no saber lo que le quiso decir.

Luego de haber culminado un recorrido de campaña y al revisar los mensajes y llamadas de su celular se percató de que tenía dos mensajes de Roció Badillo quien escribió “¿Quieres jugar sucio?, yo también lo sé hacer”, “nos vemos en el Ministerio Publico”, a lo que le contestó que no sabía a qué se refería diciéndole que jamás haría algo en su contra y que, al contrario, lo único que ha hecho es ayudarle.

Roció Badillo envió un segundo mensaje que decía: “Entonces diles que me regresen a mi hija” a lo que el candidato le contestó: “¿Qué le pasa a tu hija?” sin que haya dado respuesta a su cuestionamiento.

El candidato Roberto González Hinojosa dijo que se enteró a través de la página de internet del Periódico “El Norte” de que Roció Badillo Barrera declaró que había recibido amenazas por parte de empleados de Roberto González Hinojosa y sugirió que fueron ellos quienes habrían privado de su libertad a su hija.

Posteriormente comentó que leyó una publicación del día 3 de junio en el periódico “El Norte” a través de la cual se enteró que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la hija de Roció Badillo Barrera fue localizada en la Central de Autobuses de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lugar al que llego sola y quedándose a dormir ahí, descartando que haya existido un secuestro de la menor, quien inmediatamente fue entregada a su madre.

El candidato del PAN manifestó ante la opinión pública y los diversos medios de comunicación que en su trayectoria personal y política se ha conducido con honestidad y generosidad buscando siempre hacer el bien a las personas que le solicitan algún apoyo y observando los ordenamientos jurídicos que regulan a la sociedad.

Señaló: “Niego categóricamente cualquier imputación respecto a los sucesos acontecidos con la menor hija de Rocío Badillo Barrera, o de haber ordenado amenazas que supuestamente ella recibió, por supuestos trabajadores míos, ya que en éste momento estoy dedicado completamente a mis actividades proselitistas y no me encuentro desarrollando actividades laborales en las cuales tenga trabajadores a mi cargo, o que ella me haya reclamado en persona tales situaciones.”

Asimismo, dijo que si la candidata de Movimiento Ciudadano se encuentra desesperada al ver que su propuesta como candidata no está haciendo eco entre los mierenses y pretende inventar delitos a sus adversarios políticos para lograr simpatía frente a los electores, lo mejor es que se retire de la contienda electoral y busque ayuda profesional que le permita tener una estabilidad emocional.

La familia de Roció Badillo Barrera externó su total apoyo a Roberto González Hinojosa al desaprobar las acciones de Roció Badillo ya que siempre se ha caracterizado como una persona muy conflictiva.

Condenó la actuación irresponsable en que incurrió Roció Badillo Barrera, la cual no es buena para el proceso electoral que se vive en el municipio y en el país, al pretender responsabilizarlo de un secuestro inexistente.

Concluyó diciendo: “Ya es suficiente con los ataques que se han dado en contra de los diversos candidatos a cargos de elección popular, además del enfrentamiento que los discursos de odio han generado en todo México, por la intolerancia de los candidatos que pretenden imponer su verdad incuestionable, como para que todavía tengamos que soportar que a los candidatos se nos pretenda inventar delitos.

Ya lo intentaron con nuestro candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya y no lo lograron; no lo lograran aquí tampoco.

Por México al Frente, Mier, Tamaulipas, Sigue Avanzando.”