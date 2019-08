Realiza alcalde Mario López acciones tangibles por más de 25 MDP en poblado y colonias de Matamoros

Matamoros, Tam.- En acciones tangibles que benefician a las familias de Matamoros, el alcalde Mario Alberto López Hernández entregó obras con una inversión que rebasa los 25 millones de pesos, entre ellas, la anhelada obra de electrificación en el poblado Isla Mano de León y pavimentaciones en distintas colonias populares.

Al visitar cada uno de los sectores de la ciudad, en donde ya fueron concluidas las obras y se procedió a inaugurarlas y entregarlas a los habitantes, el Presidente Municipal reiteró su compromiso de ejercer un gobierno sin distinciones, “en donde todos seamos iguales; se acabó la mala atención para las familias de Matamoros, ahora los estamos escuchando y atendiendo de la mejor manera posible”.

López Hernández mencionó que si algo caracteriza a esta administración municipal es que se habla con honestidad y franqueza, porque no se pueden dar falsas esperanzas “un servidor solamente les pide paciencia; estamos avanzando mucho, unidos, sociedad y gobierno; y lo he venido diciendo que estamos trabajando en acciones prioritarias y habrá casos en donde la obra que solicitan, no sea factible, pero se los vamos a decir, sin mentiras y hablando con franqueza”.

Por la sencillez que le caracteriza y por el trabajo que ha demostrado desde el primer día de su gobierno, el alcalde Mario Alberto López Hernández recibe el agradecimiento de las familias, quienes a través de sus representantes le manifiestan que están muy contentos porque llegó un gobierno que sabe escuchar y atender a la gente.

Sin duda alguna las familias más felices por las obras fueron los habitantes del poblado Isla Mano de León, en donde hace varias décadas, solo vieron pasar a lo lejos, la modernidad de algunos poblados con la obra de electrificación.

Pero gracias al Presidente Municipal, Mario López que nos escuchó, ahora tenemos este anhelado servicio, dijo don Luis Hernández, propietario de una pequeña tienda, quien tiene 34 años viviendo en la Isla Mano de León y desde entonces estuvo esperando la energía eléctrica para su pequeña casa y para su comercio.

Y en las colonias populares como: Cuatro Caminos, Jesús Vega Sánchez, Voluntad y Trabajo, Derechos Humanos y Playa Sol, las familias también muy emocionadas por las obras de pavimentación recibidas.

Tener calles pavimentadas en las colonias de Matamoros eleva la calidad de las familias; los niños ya no tendrán que caminar en calles lodosas cuando se dirigen a sus escuelas y la clase trabajadora que tiene un vehículo también tendrá mejor movilidad.

Las acciones del gobierno que encabeza el alcalde Mario López en materia de pavimentación, no se detienen, porque es una de las principales peticiones que hacen los ciudadanos, quienes han manifestado sentirse abandonados por anteriores administraciones municipales.