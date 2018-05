Reacciona el cachorro ante acusaciones.

Por: Noe Gea.

Cd Miguel Aleman Tam.- devido alas acusaciones serias vertidas por jaime hinojosa, candidato de morena ala presidencia municipal de miguel aleman, menciona desconcoer los hechos y comenta haber tenido un encuetro en alguna ocasion pero nada realcionado alos hechos que ewl candidato menciona y lo conmina a trabajar en su campaña con veracidad y sin mentir a los ciudadanos.

Ustedes me conocen yo no soy ese tipo de personas, yo soy hombre de trabajo he contendido dos veces y las dos veces lo he hecho de frente ala ciudadania, siento que esto es un acto de desesperacion de su parte, son campañas y es como para llamar la atencion, pero les reitero yo ko soy ese tipo de personas y no pienso hacer caso a esas acusaciones”