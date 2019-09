Prevalece precio de la tortilla en 18 pesos

-Aunque los insumos aumentaron los empresarios han decidido mantener el mismo costo

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- Aunque el costo de los insumos como la harina, el papel y el costo del transporte sufrieron incrementos desde el arranque del 2019, los industriales del ramo de la masa y la tortilla determinaron absorber este impacto mientras les sea posible, por lo que el precio por un kilo de tortilla prevalece en los 18 pesos.

Así lo dio a conocer el empresario Jorge Alberto Negrete Martínez, quien destacó que incluso algunos comercios aún venden el producto en 17 pesos.

Reconoció que la ganancia para los comerciantes de este ramo ha disminuido, pero de aumentar sus precios se arriesgan a que la gente deje de comprar su producto y sus pérdidas serían mayores.

“Si no es muy costeable pero como quiera en algo tienes que trabajar y algo tienes que hacer, y no puedes subirle, que ganas, las ventas van a bajar, va a suceder que la gente no tiene para comprar”.

Negrete Martínez comentó que no han dialogado por cuánto tiempo más sostendrán estos importes, pero dependerá en gran medida de si los costos de las materias primas se vuelven a disparar.