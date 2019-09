Preparan Iniciativa de Reforma Electoral

La CONCANACO- SERVYTUR propone reforma al los artículos 55 y 58 de la ley general de instituciones de procedimientos electorales.

Por: Redacción. 27 Sep. 2019

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de la República Mexicana prepara una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 55 y 58 de la Ley General de Intuiciones y Procedimientos Electorales, misma que será presentada ante el poder legislativo, para que los Alcaldes de La Zona Fronteriza desde Matamoros hasta Tijuana, cuenten como requisito indispensable para ser electos o reelectos con la documentación que acredite que estos no cuentan con antecedentes penales en EU y pueden cruzar sin problemas la frontera hacia el país vecino.

Así lo expresó Rafael Nieto Tostado, Vicepresidente Zona Noroeste de CONCANACO/SERVYTUR.

Señaló que un Alcalde de ciudad fronteriza que no pueda cruzar a EU en estos momentos de globalización y donde hacer relación y negocios transfronterizos es indispensable, es obsoleto y además limita el crecimiento y competitividad de su ciudad afectando a todos los habitantes.

La iniciativa busca el cerrar la puerta con candados legales para que no se cuelen alcaldes que tengan cuentas pendientes con la justicia de EU, que no crucen y por consecuencia sean un lastre que afecte la competitividad de la urbe que representan.

El Vicepresidente de CONCANACO/SERVYTUR, refirió que la economía vive tiempos donde las ciudades deben por necesidad hacer región con sus vecinos de EU y es indispensable que los jefes de las comunas en la zona fronteriza puedan cruzar a EU, esto para mantener las buenas relaciones pero además deben tener la calidad moral para poder representar a su Municipio ante el extranjero y esto sólo podrá comprobarse con la visa vigente documento que servirá a su vez para comprobar que no se cuenta antecedentes penales o delitos en EU, de lo contrario ningún partido político podría postularse y de hacerlo su registro sería nulo e impugnable.

Explicó que el texto de Ley está en su última etapa para ser ingresada ante las Presidencias de la Cámara de Diputados y La Cámara de Senadores, haciendo obligatorio que en la zona fronteriza desde Matamoros hasta Tijuana los alcaldes presenten como requisito electoral para ser postulados por cualquier partido a elección o reelección su visa vigente.