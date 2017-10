Piden la destitución del Coordinador Regional de Protección Civil por mal manejo de recursos.

Por: Martín Juárez Torres.- 14 empleados del área administrativa y operativa del Centro Regional de Protección Civil de la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, tienen tomadas las oficinas, como una medida de protesta en contra del actual coordinador regional Saúl Rivera Caballero.

“Me avisaron que estaba pasando esto y que iban hablar primer con el licenciado Granados y que no iban a dejar entrar, los culmine a que me dijeran de que se trataba y a la fecha aun no me dicen de que se trata” dijo Rivera Caballero.

Quien en su defensa señalo “Las cosas ya no son como eran antes y el 90 por ciento de los empleados vienen de dos administraciones anteriores con eso te digo todo, yo vine aquí solo”

A la pregunta expresa de los medios de comunicación a los manifestantes, sobre si este paro afectaba a la ciudadanía, el comandante operativo Leonardo Márquez Ruiz respondió “Si ustedes ven aquí las unidades y están completamente vacías, no tenemos combustible, ustedes me preguntan ahorita que si al hacer este paro estamos afectando a la ciudadanía, NO, lo estamos haciendo porque la ciudadanía esta vulnerable, porque si ahorita hay un incendio, ni camión, ni nuestra unidad no puede salir porque no tiene combustible.”

Márquez Ruiz culmino a los reporteros a revisar sus notas publicadas en los distintos medios de comunicación donde “Se puede constatar que el centro regional antes participaba en accidente vehiculares, de pipas, incendios y desde que este señor llego (Saúl Rivera Caballero), ya no salimos, ya no existimos.”

“Primero hace que los compañeros de protección civil municipal acudan a ver si realmente hay algún incidente y nosotros no vamos.”

Los manifestantes dicen desconocer los recursos económicos que les son asignados por el gobierno del estado para atender los llamados de la ciudadanía.

“El nos hacía creer que no realmente no llegaban los recursos que no bajaban, nos decía no mandan. Es una persona astuta, una persona inteligente, a parte nos amenaza si no cumplo lo que él me ordena, puede fabricar algo en contra mía.”

“Nos hacía firmar documentos que supuestamente eran por el resguardo de las unidades, que no estuvieran dañadas, chocadas, pero posteriormente nos dimos cuenta que era para la compra de vales de gasolina por 27 mil pesos, que nunca se utilizaron” confirmando que tener pruebas para demostrar lo dicho.

Comentaron que en varias ocasiones empleados del centro regional fueron llevados con engaños a eventos particulares para servir como meseros o guarda espaldas.

“Tenemos temor a una represalia, pero que corran no, porque no estamos haciendo nada, somos inocentes, tenemos miedo a él, nos amenaza, nos intimida, dice estar bien relacionado.”

De inmediato arribó el director estatal de Protección Civil, Pedro Granados, a tratar de solucionar el problema, sostuvo una reunión en privado para encontrar una solución.

“Nosotros queremos la destitución y no nos vamos a mover de aquí hasta que el señor gobernador, envié a un representante, mientras tanto el señor Granados está haciendo la investigaciones por su cuenta” afirmo Leonardo Márquez Ruiz.