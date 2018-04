Piden a Gustavo Rico gestione arreglo de calles en Bugambilias.

Gustavo Rico de Saro sigue caminando cada rincón del noveno distrito electoral a cual buscará representar en el Congreso de la Unión, ahora visito un sector del fraccionamiento Bugambilias donde vecinos clamaron para que gestione el arreglo de las calles y avenidas.

Ayúdenme a llegar a la diputación federal y desde la cámara baja, alzar la voz de todos ustedes y “tocar” tantas puertas sean necesarias incluso ante el gobierno estatal y municipal para resolver la problemática que los aqueja como las calles que me dicen, están destrozadas-, les dijo el candidato del PRI.

Cuenta con mi voto y el de mi familia, pero no te olvides que en Bugambilias queremos mejorar nuestras condiciones de vida, hay mucha vivienda abandonada lo que genera vandalismo y delincuencia.

-Somos priístas de hueso colorado, aquí en Buga, los candidatos del PRI los vamos a apoyar, no solo votando por ti, sino promoviendo el voto con compañeros de trabajo, vecinos, amigos y familiares-, le expresaron a su paso.

Gustavo Rico, sensible como siempre, apoyo a una ciudadana que clamo ayuda económica urgente, sino paga no la dejan sacar sus muebles de una casa que rentaba y así sin decirle, pero votas por mí, no, simplemente la ayudo y seguir caminando promoviendo el voto para él y Pepe Meade para presidente de la república.

En otras calles el clamor general era prácticamente el mismo, por favor arreglen las calles, gestione que al menos las niveles, parece zona de guerra o la luna por tanto cráter, le decían una y otra vez, al menos la calzada principal.