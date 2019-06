Pelearan más 120 jugadores en Río Bravo en el Torneo Internacional de Box Amateur.

Reynosa Tamaulipas. – Municipio de Río Bravo es sede del Torneo Internacional de Box Amateur, participan más de 120 jóvenes qué estarán compitiendo este sábado y domingo en las distintas categorías, en dicho evento que es organizado por ABATAM.

El Centro de Bienestar Y Paz será el escenario deleite de los amantes del deporte boxístico, dándose a conocer detalles de las pelas programadas, la tarde de este viernes, se llevó a cabo un Rueda de Prensa, en la que estuve presente el Presidente Municipal de Río Bravo, Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, así como también representante de ABATAM.

El presidente Carlos Ulivarri, les dio la Bienvenida a los participantes de México y otros que vienen del Valle de Texas.

La invitación es a la población en general, acudan a ver la presentación de los jóvenes que, habrán de subir al ring, que buscan crecer deportivamente.

“Estamos felices y alegres, tenemos un evento de gran importancia, vale la pena decirlo que Río Bravo, ya se está haciendo un Icono, se está convirtiendo una ciudad donde mucha gente está volteando a ver y decir queremos ir a competir a Río Bravo, acabamos de tener hace una semana el Torneo Copa Triquis, también tuvimos hace día un campeonato de Box Internacional y ahorita nos honramos a que vengan ABATAM, hace aquí mismo este tipos de evento, deveras que hay que estar felices y alegres muchas gracias a todos aquellos que están viniendo de otras partes, sean ustedes bienvenidos a Río Bravo. esperemos que disfruten de la calidez y calidad humana que tenemos en Río Bravo, lógicamente de nuestra gastronomía y que disfruten lo que vienen hacer aquí en nuestro municipio.” Comente el edil de Río Bravo.

Durante las peleas que se estarán realizando entre este sábado y domingo se tiene la aproximación de 150 participantes en este tercer torneo box, para el cual fue designado Río Bravo como cede, expreso el secretario del Comité Ejecutivo de ABATAM, Juan Carlos Tovar Zamarrón. Estamos esperando otras delegaciones de boxeadores, las inscripciones todavía no se cierran, son 4 cedes, fue en Mérida Yucatán, la segunda en Manzanillo, la tercera en Tamaulipas aquí en Río Bravo, la cuarta será en el estado de México, el 9 de Agosto se concentran los campeones de cada cede y el 9 de Agosto, para el día 10 hay semifinal, el día 11 semifinal y el día 12 será la gran final en Taquistenco Estado de México.

También dijo que los boxeadores vienen de Yucatán, Durango, Coahuila, Veracruz, Michoacán, la señorita viene de Rusia, de Teylor Texas, vienen de Brownsville, Chicago, hay boxeadores de 9 estado, también viene Tlaxcala, el costo es que vengan a ver un buen espectáculo familiar, aquí no se cobra ningún cinco, ya que el municipio está costeando, todos los gastos como administración como hospedaje, la asociación está cumpliendo con los jueces y lo demás, aquí no hay cobro alguno en el box amateur no se debe de cobrar.