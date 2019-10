Padres de familia exigen maestros en Puerta Sur y Villa Florida

-Desde el inicio del ciclo escolar los alumnos han estado sin profesor fijo

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- Grupos de padres de familias de las escuelas primarias Nueva Creación en Puerta Sur y Nissan 65 en Villa Florida Sector B, acudieron a manifestarse pacíficamente a las afueras del Centro Regional de Desarrollo Educativo para exigir que se asignen profesores de planta a los grupos de quinto y sexto grado, pues desde que inició el del ciclo escolar los alumnos han estado sin maestro fijo, y los padres han tenido que optar por sacar recurso de su bolsillo para tener docente provisional.

Noelia Guerrero de Puerta Sur, manifestó que es urgente que sus hijos puedan tener acceso a un maestro que esté a cargo de forma oficial pues los 32 alumnos que cursan el sexto grado deben prepararse apropiadamente para poder ingresar a la secundaria.

“Ellos han estado asistiendo como quiera a clases pero están siendo apoyados por el teacher y otro maestro que tenga oportunidad va y los checa, pero nos urge un maestro porque son alumnos de sexto grado… venimos en son de paz, queremos que nos hagan caso y nos den una respuesta favorable”.

Por su parte Rosario García de Villa Florida, destacó que han tenido que pagar un promedio de 250 pesos semanales para cubrir un salario de 3 mil pesos, y debido a que no todos los padres pueden cooperar, el gasto se ha vuelto difícil para quien sí aportan.

“Estamos exigiendo porque ya tenemos años con la problemática, teníamos un maestro e año pasado, le dieron el cambio, y nosotros estamos sin maestro, pagando de nuestra bolsa el salario de un maestro y ya no estamos dispuestos a pagar… ahorita lamentablemente los niños están batallando con educación porque no hay un maestro estable, nos manda de apoyo pero no tenemos maestro fijo, ya lo hemos solicitado pero no vemos respuesta”.

Esta manifestación se dio en el marco de la entrega de nombramiento a 70 docentes y directivos, mismos que ya estaban frente a grupo; el acto fue presidido por David Jesús García Flores, Coordinador del Servicio Profesional Docente en Tamaulipas quien dijo que se analizaría la problemática de faltantes para poderla solucionar en breve.

“Esta contingencia se debe a que cuando se generan los cambios que les llaman corrimientos debe de llegar el que cubre al último lugar de la cola, entonces, nosotros no podemos efectuar esos cambios hasta que mandan a la persona que va a cubrirlo a usted… para esa situación hay una necesidad de hacer un análisis con planeación para que ellos autoricen el lugar donde todavía estas, porque para planeación su tú todavía estas obviamente no hay un hueco ahí”.

De acuerdo con Georgina Aparicio Hernández, Coordinadora del CREDE Reynosa, existe un faltante de 63 maestros en este municipio, sin embargo, no todos los grupos están solos pues existen maestros comisionados a cargo, aunque en algunos casos no han cumplido con su compromiso.