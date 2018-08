NUEVO GOBIERNO DE RIO BRAVO SE FIJARA METAS.

Por: Noé Gea

A mes y medio de que entre en funciones como alcalde de Rio Bravo, tras el triunfo en la contienda electoral del primer de julio pasado, Carlos Ulivarri da a conocer algunos temas en los que centraran como prioridades, tras las diferentes necesidades del municipio…

“te pudiera decir que la pavimentación, pero en los ejidos me dicen que no es la pavimentación porque allá es puro caliche, la iluminación yo creo que en todos lados, lo que son los traslados para la villa de nuevo progreso en las noches y en los ejidos para la zona sur, el traslado en las mañanas que no hay transporte a las 6 de la mañana regresar a rio bravo y de los ejidos para acá, las calles en casi todo rio bravo, en algunos es el agua” comento el alcalde electo

Además manifestó que de entrada se realizaran las auditorias necesarias, para saber cómo arrancan la administración, ver que se quedó en inventario, ya que por ahora hay varias dudas, con respecto a lo que se quedara para la nueva administración.

“se habló de que se compraron muchos camiones de basura, buenos queremos verlos, saber dónde están, se habló que se compraron varias cosas que tenemos anotadas, que varios millones de la federación que llegaron para calles, queremos verlos a ver dónde están y todo eso lo tenemos que ir llevando un proceso” dijo Carlos Ulibarri, alcalde electo

Además comento que el gobierno que encabezara, establecerá metas para dar resultados, que todo su personal será de resultados y que solo estarán los que en realidad quieran ver crecer a rio bravo, que su función será de productividad.

“se verá un cambio diferente lógicamente Gracias a Dios nosotros tenemos un equipo, no es gente de los mismos que siempre han estado en presidencia, es gente nueva, ya entrando nosotros vamos a tener metas a 30, 60 y 90 días, tanto en obra pública, como en servicios primarios, arte, cultura, deporte y vamos a dar un informe” puntualizo finalmente el alcalde electo

Por último, manifestó que llevaran a cabo un trabajo coordinado tanto con el gobierno del estado como con la federación, para que a Rio Bravo, le vaya bien, una vez que sea ratificado, empezara con buscar diálogos con los gobernantes en turno para poder empezar a formar panes de desarrollo a futuro, para una vez que tome posesión empezara con los proyectos trazados.