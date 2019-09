Nuevo escándalo de espionaje entre EU y Rusia

Un espía habría estado proporcionando información, por décadas, de Rusia a Estados Unidos; sin embargo, por temor ante el mal manejo de información clasificada de la administración de Donald Trump, la CIA decidió sacarlo de aquel país en 2017.

De acuerdo con varios medios, el agente de la CIA tenía acceso al círculo cercano de Vladimir Putin en el Kremlim.

Por su parte, Mike Pompeo, actual jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó, sin rechazar, la veracidad de la información clasificada, pues en ese año él era director de la CIA.

He visto esa información. Esa información es materialmente imprecisa», Mike Popmeo, exdirector de la CIA.

Y agregó:

Como exdirector de la CIA, no suelo hablar de cosas como ésta. Sólo cuando la información es tan atroz que puede crear un enorme riesgo para Estados Unidos, comento las cosas como acabo de hacerlo».

En tanto, la prensa rusa identificó al supuesto informante como Oleg Smolenkov, un asesor del mayor consejero de Putin en política extranjera, Yuri Ushakov. Smolenkov trabajó también en la embajada rusa de Washington, según esas informaciones.

Sin embargo, el Gobierno ruso intentó minimizar el asunto considerándolo como de “novela”.

Dmitri Peskov, el portavoz de Putin, informó que el hombre señalado como supuesto espía había trabajado en el Kremlin, pero había sido despedido y no tenía contacto directo con el líder ruso.

No sé si fue un agente o no. Sólo puedo confirmar que trabajó en la administración presidencial pero fue despedido hace algunos años. Su puesto no formaba parte de los de más alto nivel y no preveía ningún contacto con el presidente», Dmitri Peskov, portavoz de Putin.

Según el New York Times, el informante era el activo ruso más valioso de la CIA, y su extracción «cegó efectivamente» a la inteligencia estadounidense sobre el funcionamiento interno del Kremlin durante las elecciones de medio término en Estados Unidos de 2018, así como para las próximas elecciones presidenciales de 2020.