H. Camargo, Tam.- La alcaldesa Edelmira García Delgado recibió la visita este jueves en su despacho de la presidencia municipal de la nueva delegada del instituto tamaulipeco para la vivienda y urbanismo Diana Reyna Moreno quien presento el nombramiento que le otorgo el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca para hacerse cargo de la dependencia.

Después de felicitarla por la nueva encomienda, la jefa del ejecutivo local y la nueva funcionaria del estado intercambiaron impresiones sobre diversos temas destacando el “Echarle ganas” al trabajo para que los beneficiarios con los programas institucionales sean las familias que menos tienen tanto en la cabecera municipal como en las más de 20 comunidades rurales.

García Delgado y Reyna Moreno coincidieron en la necesidad de unir esfuerzo para que así juntos pueblo y los tres niveles de gobierno puedan avanzar en la construcción de una Camargo con garantías jurídicas para los poseedores de predios con programas sociales de escrituración así como de apoyos para la adquisición de materiales de construcción a bajo costo entre otros.

Cuando aterricen los programas dijo por su parte la también ex-candidata a la presidencia municipal que se entrevistaría nuevamente con la alcaldesa Edelmira García Delgado para ver las solicitudes de apoyo y cotejarlas con las de la dependencia a su cargo a fin de cubrir la mayor parte de la demanda de las y los ciudadanos camarguenses que más lo necesitan.

A pregunta de la presidenta sobre pagos que no fueron devueltos por incumplimiento la delgada del ITAVU dijo que ella viene a cumplir con la encomienda del gobernador, que no entreguen pagos en sus domicilios o fuera de la oficina porque no esta permitido, que pidan un comprobante y que ella no va solapar acciones que lesionen a quienes necesitan un apoyo.