No habrá más concesiones mineras pero no se cancelaran las actuales: AMLO

No habrá más concesiones mineras pero no se cancelaran las actuales: AMLO

Ante la comunidad del Hospital Rural de Concepción del Oro Zacatecas y habitantes de esta comunidad el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se van a cancelar las concesiones para explotación minera pero tampoco se entregarán nuevas.

En el marco de su gira de trabajo por este municipio aseguró que nunca en la historia de México se había enajenado tanto suelo patrio pues durante el sexenio de Salinas de Gortari se llegó a entregar alrededor de 80 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera, aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional.

«Cuál es nuestra postura al respecto, primero que se mantengan esas concesiones no vamos a cancelarlas pero ya no vamos también a seguir entregando nuevas concesiones para la explotación minera porque fue mucho lo que se entregó porque si analizamos vamos a llegar a la conclusión de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas», advirtió el primer mandatario de la nación.

Dijo que lo que su gobierno pide a las empresas mineras es en primer lugar que se cuide el medioambiente y que apliquen las mismas normas que llevan a cabo en sus propios países; en segundo lugar que se les pague bien a los trabajadores mineros que se les pague en Canadá o Estados Unidos porque no tiene por qué pagárseles 10 veces menos a los mineros de México siendo que son empresas de esos dos países los que explotan el recurso en nuestro país, por lo que planteó un aumento gradual y en tercer lugar y por último pidió que deje beneficios en los poblados de las regiones donde se lleva a cabo la explotación minera porque volvió a arremeter contra Salinas al señalara que durante su administración se les condonaron los impuestos a las grandes empresas mineras.

Teniendo como fondo de su discurso los gritos de simpatía y apoyo de los trabajadores mineros a ellos les pidió elegir a sus líderes con democracia y acabar con el charrismo sindical y el nepotismo.

Al retomar el tema que lo lleva a recorrer los hospitales rurales, el de la salud, el Presidente López Obrador reiteró que la intención de su gobierno es mejorar el sistema de salud que pudo resistir el «vendaval neoliberal» con cuatro acciones: que no falten los medicamentos que atienden a población abierta; que se tengan todos los medicamentos y no sólo el llamado «cuadro básico»; basificar a todo el personal de salud y por último que no falten enfermeras ni médicos.

«Ese es mi compromiso va a haber recursos suficientes porque se van a ampliar turnos, porque se van a llenar plazas vacantes y vamos a tener presupuesto, se va a incrementar el presupuesto para el sector salud en 40 mil millones de pesos para estas cuatro acciones a las que hice mención a las que hice referencia», enfatizó el Presidente de Méxicio.

Casi al final del mitin felicitó al pueblo de Zacatecas porque ser respetuoso con las autoridades ahí presentes y que no le chiflaran ni abuchearon al gobernador Alejandro Tello Cisterna como le ha sucedido en otros estados que ha visitado y de paso aclaró que no le hace la barba a nadie.