NIEGAN ACCESO A MEDIOS A REUNIÓN DE CANDIDATAS EN LA CANACO DE CAMARGO.

Por: Pedro Aparicio Gallegos.-H. Camargo, Tam.- Representantes de dos medios de comunicación que pretendían cubrir un debate que sostendrían las candidatas a la presidencia municipal, y que presuntamente fue convocado por La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de esta ciudad, les fue impedido el paso a las instalaciones del edificio de dicho organismo, coartando así su derecho a la información, y precisamente hoy que se celebra Él Día de la Libertad de Expresión ”

Personas que pertenecen a la CANACO local, fueron quienes impidieron el acceso a los representantes de la Prensa, argumentando que las tres candidatas que participarían en la reunión de propuestas con algunos de sus agremiados, habían puesto como condición que sólo un medio de televisión estuviera presente, no querían más medios de comunicación.

Quien ésto escribe, fué jalado de un brazo cuando apenas había cruzado la puerta de entrada y fue conminado abandonar las instalaciones de ése organismo, ya que sería una reunión privada de las candidatas con algunos comerciantes de la localidad.

Es condenable como se comportó personal de la CANACO, ya que no veo el motivo por el cual se nos impidió el acceso, se supone que es una reunión donde las candidatas Edelmira García Delgado del PRI, Leticia Peña Villarreal del PAN y Bety Resendez Delgado del PES, darían a conocer sus propuestas de campaña que son de interés general para la ciudadanía, pero tal parece que no les interesa que los habitantes de Camargo sepan cuáles son las propuestas al hacer una reunión privada y que no saliera a la luz pública los temas que tratarian.