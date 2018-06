“Ni un paso atrás”: dice Cabeza de Vaca a panistas neolaredenses.

Ante cerca de 3 mil personas, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, el primer panista del Estado advirtió a quienes incurran en actos de violencia e infunden miedo durante este proceso electoral, que se aplicará la justicia.

“Aquí estoy como un panista más para apoyar y respaldar al próximo presidente municipal de Nuevo Laredo: Enrique Rivas, quiero decirles que para atrás ni para agarrar vuelo”, dijo Francisco García Cabeza de Vaca.

Cabeza de Vaca, presidió en el Polyforum La Fe, una reunión con los candidatos a la Presidencia Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, Salvador Rosas Quintanilla, candidato a diputado federal e Imelda Sanmiguel Sánchez, candidata a Senadora suplente y los candidatos de toda la planilla. Estuvo presente

a la vez el Coordinador estatal de la campaña, Gerardo Peña.

Mencionó que a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México por la coalición “Por México al Frente” lo han calumniado, “al igual que a nuestros candidatos, hay algo que nos identifica con ellos: que ni se doblan ni se venden”.

Advirtió a quienes promuevan la violencia que se aplicará la Ley.

“Sé que andan unos ahí queriendo asustar con el petate del muerto, a eso les digo ya nada me asombra. Se les olvida a esos, que quieren inculcar el miedo y la violencia, que habrá un día después de las elecciones y aquí voy a estar para asegurarme que se haga justicia, sin odios y sin rencores, vamos a aplicar la ley a esos que están inculcando la violencia le digo no les tengo miedo somos muchos”, aseveró García Cabeza de Vaca.

Garantizó que hará sentir su presencia más en Nuevo Laredo.

“Dios bendiga a esta tierra y a toda su gente, aquí voy a estar, probablemente no me vean pero me voy a sentir más, les doy mi palabra que se va a sentir más la presencia de Cabeza de Vaca”, puntualizó ante los miles de panistas que se dieron cita en el Polyforum.

Por su parte Enrique Rivas dijo que faltan escasos días para repetir la dosis que hace dos años ocurrió en esta frontera.

“Vamos a refrendar el triunfo y los vientos de cambio se van a consolidar en Nuevo Laredo”, puntualizó el candidato a la Presidencia municipal, Enrique Rivas.