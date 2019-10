Necesario revisar pacto federal en apoyo a municipios: Maki

• Propuestas de Alcaldesa de Reynosa buscan mejorar ingresos e infraestructura de las ciudades.

REYNOSA, TAM.- La Doctora Maki Ortiz Domínguez, Alcaldesa de Reynosa, dio a conocer que en su propuesta ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, solicitó una revisión al Pacto Federal, ya que el Municipio solo recibe 4 centavos de cada peso aportado a la Federación.

Las propuestas significan poner en la mesa de discusión, temas que son importantes para los Municipios, dijo, y especificó: “Otra de las cosas que puse sobre la mesa es que el ISR y el IVA, de los descuentos que íbamos a tener en la frontera, se hiciera más fácil, porque solo el 30% está accediendo al descuento del ISR y necesitamos una metodología accesible para todos”.

La Presidente Municipal consideró en su propuesta a la Cámara, el regreso del Fondo Migrante, dado de baja por el Congreso de la Unión y que a su rehabilitación los recursos sean etiquetados a los Municipios fronterizos, que son los que se hacen cargo de gastos generados por la migración.

“Vamos tocando el tema de todos aquellos que están en la informalidad y que no son los más fuertes los ambulantes, sino negocios de muchos tipos, profesionistas, de todo tipo, que son informales y que necesitan ayudar a los Municipios y Estados para que haya desarrollo”, dijo la Alcaldesa.

Los Municipios pagan las luminarias y la energía eléctrica, además de dar mantenimiento, y los recursos económicos van a la CFE, sin que haya alguna retribución, para que regrese un beneficio a la ciudad.

Reynosa, afirmó la Alcaldesa Maki Ortiz, tiene el programa de obras más grande, que nunca había tenido, gracias al ahorro, economías y eficiencia lograda en el Gobierno Municipal; “Más de 110 Millones de Pesos que vamos emplear en estos meses para comprar la maquinaria que nos hace falta”.

Además en la administración que encabeza, se gestionan recursos provenientes de otros lados para remontar el rezago que padece la ciudad.

“Éstas son problemáticas serias e importantes que no tenemos que politizar, esto no es de votos, es del bienestar y del bien común para la ciudadanía, no es que vayamos contra ellos, al final es transparentar”, señaló Ortiz Domínguez al citar la propuesta de reglamentación para el comercio informal y que su ingreso a la hacienda pública se de en total transparencia y a través de un fondo de infraestructura, que también beneficia a esos comerciantes.