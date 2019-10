Miguel Alemán Velasco pide confiar en AMLO

Durante la inauguración de décima séptima edición de “México cumbre de negocios”, Miguel Alemán Velasco, presidente de la cumbre, estuvo acompañado por el gobernador de Quintana Roo dijo que es necesario que todos en el país trabajen juntos y con confianza con Andrés Manuel López Obrador.

El hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés y exgobernador de Veracruz, en conferencia de prensa, misma que tiene lugar en Cancún, Quintana Roo, aseguro que la mayoría de laseconomías en el mundo tienen problemas y que México no es la excepción.

Debe de haber confianza, confianza es las instituciones, confianza en nosotros mismos, confianza en el gobierno, confianza en el trabajo, esa cadena es muy importante y en México la necesitamos practicarla todos los días y necesitamos ser parte de la cadena” señaló Alemán Velasco .

Por otro lado, reconoció que la contención de la inflación es algo bueno y aseguro que existen muchas empresas que quieren invertir en México.

Lo que ha hecho muy bien el gobierno y quiero reiterarlo es que no ha subido la inflación del 3 % y pienso que la va a mantenerlo, yéndonos muy mal no va a haber crecimiento pero no habrá descenso – ligar- va a ver que hay mucha gente no solamente de México, de Europa, de España, del mundo quiere invertir, el crédito, la liquidez en el mundo es inmensa, lo que pasa es que nadie está haciendo nada”, estableció Alemán .

Durante la décima séptima México cumbre de negocios, los participantes discutirán sobre los efectos en la economía mundial por la disputas comerciales entre Estados Unidos y China, analizaran las oportunidades de negocio en distintos ámbitos de la economía; apostarle a las tecnologías e innovación y las perspectivas de desarrollo en el mundo en los próximos años.