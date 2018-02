Migrantes podrían haber murto si no son descubiertos por militares. No he comido en 4 día, sufrimos bastante, bastante hubo un momento en que casi nos asfixiábamos, el aire del contenedor se detuvo por casi media hora, fue difícil, fue difícil yo sentí que hasta ahí llegaba.

Martín Juárez Torres, Tamaulipas Febrero 3 del 2018 Francisco Ponce es un migrante de Honduras, en su país él era un policía con más de 10 año de servicio, con diplomados y capacitación especializada por agencias de seguridad de los estados unidos.

Tuvo que huir de Honduras donde dejo a su esposa y dos hijas, al sentirse perseguido al participar en la detención de un miembro del crimen organizado.

“Tuve que pedir mi retiro voluntario a la policía y al mismo tiempo me andaban buscando para matarme, incluso cargo evidencias para pedir asilo político a los Estados Unidos, me iba a entregar a migración.” dijo Francisco Ponce.

El sueño americano termino al llegar al municipio de Oyama, Tamaulipas, elementos de la octava zona militar lograron la detención de 3 personas de nacionalidad mexicana quienes llevaban 198 personas de distintas nacionalidades, las cuales eran trasladados en los dos tractocamiones.

“Quería yo ir con mi hija de 10 años a trabajar, quería luchar unos cuatro años, pero no se puedo, de todas maneras vamos con bien para la casa ya no quiero arriesgar la vida de mi hija.” comento un migrante salvadoreño.

Los migrantes dijeron desconocer que viajarían dentro de la caja de un tráiler, ni el lugar donde los subieron, pero se sintieron afortunados de ser descubiertos por las autoridades quienes los salvaron al evitar su posible muerte.

“Solo agua, no he comido en 4 día, sufrimos bastante, bastante hubo un momento en que casi nos asfixiábamos, el aire del contenedor se detuvo por casi media hora, fue difícil, fue difícil yo sentí que hasta ahí llegaba, hasta que abrimos una ventanita que trae el tráiler fue que empezamos a respirar un poco pero sentimos que el mundo se nos terminaba, en mi persona la verdad es que no me arriesgaría a venir en un tráiler, es demasiado riesgo.” Manifestó el ex policía Francisco Ponce.

Por su parte María de nacionalidad guatemalteca platico que en varias ocasiones se detuvo el ventilador que les proporcionaba aire desde el exterior “Sentí que me quedaba sin aire y no podía respirar y de ahí volvía a girar de nuevo el motor y volvía otra vez a llegar el aire otra vez, pero lo que más miedo nos daban son los niños.”

Los migrantes fueron trasladados por el instituto nacional de migración a las instalaciones de la PGR en ciudad Victoria Tamaulipas bajo un fuerte dispositivo de seguridad, donde recibieron atención médica, alimento y ropa adecuada por las bajas temperaturas.

Las autoridades pudieron contabilizar que en los dos trailers iban 198 migrantes, 76 originarias de Guatemala, 103 de Honduras, y 19 de El Salvador, 3 personas de nacionalidad mexicana fueron detenidos.

El grupo de migrantes estaba conformado por 80 hombres y 39 mujeres adultas, 40 niños y 39 niñas, de los cuales 55 menores de edad iban acompañados de sus padres o familiares, mientras que 24 de ellos viajaban solos.

Los menores de edad no acompañados, serán puestos en custodia del DIF, cumpliendo con los protocolos que marca la ley, dándoles una atención especializada a través de Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), quienes privilegiando el derecho a la niñez, entregarán a los menores a sus familiares tras el procedimiento migratorio correspondiente, los adultos y menores acompañados serán enviados a su país de origen en los próximos días.