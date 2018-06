Mienten a reynosenses con falsa información de cárcamo 10.

Por: Redacción.

“Toda la información que salió en redes sociales y en algunos medios que éste cárcamo (10) no está funcionando como debiera, que éste cárcamo no está dando el servicio a esta comunidad, quiero decirles que toda esta información que se está divulgando es falsa”, sostuvo el alcalde sustituto, Alfonso Peña.

“Es una falta de respeto para todos los ciudadanos de Reynosa, que traten de engañarlos de esa manera, cuando el esfuerzo de este gobierno ha sido desde un principio llevar beneficios a todas las familias de Reynosa”, agrega Alfonso Peña.

El cárcamo 10, ubicado por la colonia Nuevo Amanecer, beneficia a 250 mil personas y tiene cinco bombas, todas funcionando, tres de ellas en función y dos son de emergencia, de hecho, este miércoles que se fue la energía eléctrica, ambas bombas entraron en función pese al apagón que hubo en este sector oriente.

En internet se reprodujo el tema de que las bombas en el cárcamo 10 eran chinas y que había inquietud de los vecinos por el cárcamo, que incumplía con las especificaciones.

El alcalde sustituto lamentó que se recurra al engaño como un botín político y utilizar, en tiempos electorales, información para mentir a la población, desvirtuando los esfuerzos que hace la administración municipal por llevar los beneficios para la salubridad a todas las familias.

Se hizo un llamado a todos los reynosenses para que no se dejen sorprender, de ahí que se informe a los ciudadanos, desde el cárcamo 10, sobre esta infraestructura en la cual el cárcamo y el equipamiento cumplen con las especificaciones, las bombas son de manufactura estadounidense, de la empresa MWI de Tampa, Florida, que tiene toda la experiencia en este rubro, de hecho la CONAGUA tiene este tipo de equipamiento.

“No es posible que traten de engañar a los reynosenses con mentiras, con falsedades, desvirtuando proyectos que le cuestan mucho a los ciudadanos, que los recursos son públicos y que se están utilizando para llevar beneficios”, agrega Alfonso Peña.

Si bien aclara que no se puede decir de donde viene el golpeteo, lo cierto es que es temporada electoral y no es válido utilizar el engaño y la calumnia en los esfuerzos del gobierno por llevar beneficios a los ciudadanos.

Eduardo López Arias, Secretario de Obras Públicas del Municipio, explicó que tras ponerse en marcha el cárcamo, bajaron los niveles y ya no hay aguas negras, entre otras, en Unidad Obrera, 20 de Noviembre y 16 de Septiembre.

Aclara además que en este sector puede haber brotes en algunas calles, pero no refiere al cárcamo 10 sino a taponamientos causados, entre otros, por basura y que para ello se utilizan cuadrillas de limpieza y Vactor.

“Siempre hemos estado manifestando que de las redes sacamos mucho escombro, piedras, basura, muebles y es por lo mismo, antes no corría el agua y esa basura se quedaba tapada y al correr el agua se crea taponamiento en ciertas áreas y eso es lo que estamos haciendo, limpiando esa red”, explicó López Arias.

El cárcamo 10, como el 14, cuentan con especificaciones para garantizar la durabilidad de la bomba, lo anterior para buen funcionamiento y servicios en bien de la salud de los vecinos.

Néstor González Meza, Gerente General de COMAPA, explicó que el cárcamo 10 está funcionando bien y prueba de ello fue que durante el apagón, entraron en automático las bombas de emergencia y el servicio siguió normal.

Agrega que el organismo rector del agua y drenaje tiene la obligación de estar al pendiente para el buen funcionamiento del cárcamo, observando que en cuestión de máquina pueden registrarse imprevistos.

González Meza pidió también no ensuciar las calles con basura, ya que ésta finalmente llega a tapar los drenajes, siendo éstos las causas de los brotes de aguas negras.