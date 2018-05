“Mi sueño y el de todos los ciudadanos, es contar con una ciudad segura”: JR.

“Mi sueño y el de todos los ciudadanos, es contar con una ciudad segura, sin corrupción y con un ayuntamiento bien administrado.”

Y en esto, aseguró José Ramón Gómez Leal, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) trabajará incansablemente.

“Mi sueño, como el de todos los reynosenses, es tener una ciudad bien administrada, sin corrupción, donde los funcionarios estén capacitados y no ocupen puestos por ser amigos del presidente”.

Reynosa dijo, no debe ser considerado como un premio que sirva para saquear los recursos que son de la ciudadanía.

“Aquí muchos políticos en el gobierno creen que se han sacado la lotería. Quiero un

Reynosa honesto, transparente y sin corrupción”.

Con un municipio bien administrado dijo, es que los recursos estarán siendo bien aplicados en la ciudad.

“Los cargos públicos serán ocupados por gente experimentada y honesta. No son mis amigos, ni mis familiares. No habrá nada de diezmos ni moches”.

Ante vecinos de la colonia Petrolera, José Ramón Gómez Leal reiteró su compromiso para que todo su equipo, trabaje para beneficio de los ciudadanos.

En la casa de la señora Rosalinda Villarreal, los vecinos expusieron la problemática del agua, drenaje y la inseguridad que padecen.

“No es posible que las autoridades digan que no pasa nada, tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los reynosenses”.