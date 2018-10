Matan a ex alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Como a la una de la tarde de este martes se recibió reporte en los servicios de emergencia donde se hacía mención de que había una persona sin vida, al parecer causada por un arma punzocortante, dentro de una casa habitación ubicada en la calle Morelos, cerca de la Universidad Panamericana.

Al llegar las autoridades pudieron corroborar el cuerpo que fue identificado extraoficialmente como Arturo Cortés Villada, ex alcalde de Nuevo Laredo del año 1991 a 1993 por el PRI y ex representante en Nuevo Laredo de la Asociación de Agentes Aduanales (en los años noventas).

En el 2015 Arturo Cortés Villada intento de nuevo figurar en la política como uno de los posibles aspirantes a ocupar nuevamente la silla municipal de Nuevo Laredo, sin embargo su candidatura no se concretó.

La Procuraduría general de justicia del estado inició una carpeta de investigación para determinar causas y responsables de su muerte.

Se trabaja en determinar la plena identidad por parte de servicios periciales.