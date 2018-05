MAKI ORTIZ ¡EN LA ANTESALA PARA VOLVER A HACER HISTORIA!

En Jarachina Norte, Maki Ortiz volvió a recorrer las calles, visitando casa por casa a las familias, mismas que le abrieron las puertas para saludarle, dialogar y reiterarle de nueva cuenta su apoyo para este 1 de julio y llevarla, otra vez, a la silla presidencial del Municipio de Reynosa.

Acompañada por la suplente, Mirna Flores, y la candidata a la Diputación Federal por el II Distrito, Juanita Sánchez, Maki Ortiz tuvo la oportunidad de volver a platicar con sus amigos de la Jarachina Norte, quienes por cierto la felicitaron por su amplio trabajo en tan corto tiempo.

Y no es para menos… en un año y medio se realizó lo de siete años juntos, en poco más de un año se construyeron más de 130 pavimentaciones, en todas ellas se instaló líneas de drenaje nuevo para que ya no vuelvan a abrir las calles; en tan corto tiempo se elevaron las becas escolares pasando de los 7 millones de pesos que se daban en pasados gobiernos a los 63 MDP, pasando por las becas de título profesional para que los universitarios tengan la garantía de un buen trabajo y muy bien pagado.

¡SE LES ACABÓ EL AEROPUERTO A PASADOS GOBIERNOS!

Los ciudadanos de Jarachina Norte están conscientes de que ahora ¡ya se encontró el dinero! pues resulta que Maki Ortiz corrió del Municipio a más de 1,000 personas, aparentemente funcionarios, mejor conocidos como aviadores, que juntos sumaban la estratosférica cantidad de ¡350 millones de pesos!

Con Maki Ortiz ese dinero ya se rescató y como ella es una buena administradora, los recursos se aplicaron en obras públicas y equipamiento para Protección Civil, Bomberos, Seguridad, Servicios Primarios, Obras Públicas y COMAPA, contándose con patrullas, ambulancias, por vez primera en toda su historia con camión flamante de bomberos, Vactors para limpiar drenajes, pinta-rayas, camiones con canastilla para el alumbrado público y otros.

Ahora las familias de Reynosa ya saben que es dinero, por muchos años malgastados en aviadores, debieron ser para la ciudad desde hace muchos muchos años, hoy día los aspirantes a la Presidencia Municipal saben que ese dinero ya no lo pueden malgastar en amigos y compadres que tanto daño le hicieron a esta bendita ciudad y a sus familias.

Ahora los reynosenses saben que la herencia maldita de los pasados gobiernos, como lo es la falta de mantenimiento de los drenajes por más de 30 años, que derivó en caídos y socavones, con Maki tienen solución porque ella y solo ella le entró sin que le tiemble la mano a solucionar estos problemas que minan la salud y el medio ambiente, porque todo este progreso se hizo con trabajo pero sobre todo con honestidad, honestidad y más honestidad.