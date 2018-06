MAKI ORTIZ, AMOR POR REYNOSA Y SU FAMILIA.

Con profundo amor a la ciudad, Maki Ortiz evoca la vocación del quehacer social en las colonias en donde se aplicó como Doctora, la dedicación en la función pública en bien de la patria y de Reynosa, y la unidad que fortalece el hogar.

Agradecida con Dios por formar y ser parte de una familia llena de amor, Maki Ortiz enfatizó que todos podemos aportar algo para nuestros hermanos en desgracia, de ayudar al prójimo.

La candidata la alcaldía de Reynosa de la coalición PAN PRD y MC, expresó que la labor social empieza en el hogar, en la enseñanza de los valores.

En Reynosa, las familias recuerdan a la Doctora Maki cuando iba a las colonias populares en su camper, en la que llevaba ayuda médica con consultas en la Casa del Adulto Mayor y la Casa del Migrante.

Como ex regidora, ex diputada federal y ex Subsecretaria de Salud de la Federación, Maki Ortiz amplió su experiencia y trabajó de tal modo que logró, entre otros, ser parte en la creación del Seguro Popular; además fue llamada a participar desde el Senado para servir a Reynosa.

Al asumir la Presidencia Municipal, gobernó con planes de obra y becas más grandes en la historia de la ciudad, asimismo logró trabajos con inversiones millonarias en cárcamos, colectores y subcolectores, asimismo dejó sentadas las bases para el abasto de agua para la ciudad.

AMOR POR REYNOSA

Maki Ortiz expresa que su primer enfoque en la ciudad fue la basura, el drenaje y agua, por eso invirtió en lo que no se ve, que son cárcamos, drenaje, camiones de basura, un dispositivo final de residuos sólidos que es el más barato de 100 pesos por tonelada.

En las colonias y fraccionamientos, Maki Ortiz da la cara y explica el proyecto a futuro para erradicar la basura en las calles, drenes, canales y ríos con reglamentos justos y una cultura en favor del medio ambiente.

La basura, planea Maki Ortiz, será parte del proyecto de un incinerador para generar energía.

COORDINACIÓN TRIPARTITA EN SEGURIDAD

En cuestión de seguridad, se trabajará en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal; se propone el ciudadano vigilante que estará en las colonias y de forma anónima para que reporten si ven algo sospechoso.

MUJERES, BUENAS ADMINISTRADORAS Y SOLIDARIAS

Maki Ortiz pide el voto de confianza “Reynosa necesita una buena administradora, transparente y honesta, a las mujeres les pido solidaridad.

“Soy producto de una mamá incondicional y de un padre que me decía que puedo volar, eso me hizo creer en mí, cuando uno cree en sí mismo nada lo detiene”, puntualizó Maki Ortiz.