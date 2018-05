MAKI ES EL EJEMPLO A SEGUIR PARA QUIENES DESEEN SER PRESIDENTE MUNICIPAL.

Para los reynosenses, Maki Ortiz fue la Presidente Municipal que vino a enseñarles a los aspirantes a la alcaldía cómo se debe trabajar, y trabajar mucho, con honestidad, honestidad y más honestidad, así lo manifiestan ciudadanos del oriente de la ciudad.

Para correr a 1,000 aviadores y rescatar 350 millones para obras y equipamiento, entrarle con mucha decisión a hacer grandes obras de pavimentación y de rehabilitación de cárcamos, colectores y subcolectores no cualquiera, solo una mujer como Maki, a quien no le tembló la mano para empezar, junto a todas las familias, a sacar a Reynosa del bache en que la dejaron sumida por muchos años.

Dionicia Córdoba, vecina en la Almaguer, expresó “Maki es lo mejor que tenemos en Reynosa porque recuerdo, y bien que recuerdo, que en 10 años no se hizo la cantidad de obras que ahora vemos en las colonias, aparte vemos que Maki está atenta a todos nosotros, no nos deja solos. Ojalá que Maki siga para que termine todos lo que empezó, como las pavimentaciones y las obras de drenajes como el que está en la calle Américo Villarreal y que abarca hasta la colonia La Presa y otras donde hay brotes de aguas negras ¡que Maki se reelija”.

Jorge Terán, hombre de trabajo, habitante en la Almaguer, dijo en corto “Maki fue una Presidente Municipal mujer que vino a poner el ejemplo a los alcaldes hombres, y también a los que quieren ser alcaldes, ella les vino a enseñar cómo se debe trabajar y por eso confiamos en Maki, yo apoyaré a Maki porque sabe ser una buena administradora de la ciudad que recuperó dinero y lo aplicó en obras y camiones de basura, bueno, hizo tantas pavimentaciones que antes mi familia de Texas no venían a verme porque no había calles, ahora mi familia viene a verme y ellos se admiran de las calles y no tenemos otra que decirle a Maki que ¡¡¡Gracias por amar y darle todo a Reynosa!!!”.

Silvestre Rodríguez, dirigente local del Movimiento Ciudadano, expresó “¡Vamos por el carro completo! ¡Con Ricardo Anaya, Ismael García Cabeza de Vaca, Juanita Sánchez, Ernesto Robinson y con Maki Ortiz, en Reynosa ya la tenemos hecha ¡son las mejores propuestas que tienen los ciudadanos y no tengo la menor duda que con este gran equipo de personas responsables, de arraigo y que aman a Reynosa ¡Vamos por el carro completo! Las acciones hablan por ellos”.