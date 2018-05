LOS JOVENES SOMOS GARANTÍA DEL CAMBIO: MARIO Ramos.

Los jóvenes somos garantía del cambio verdadero, porque nos comprometemos a sacar adelante las propuestas y necesidades del pueblo, afirmó Mario Ramos Tamez, candidato a Diputado Federal por el quinto Distrito de la coalición “Por México al Frente”, en un recorrido realizado por la colonia Luisa Montemayor.

En recorrido por cada una de las viviendas de los habitantes de este sector, el candidato escucho las demandas de la gente, quienes señalan el abandono en que se encuentra su colonia por el mal estado de las calles, falta de alumbrado y mayor seguridad.

“Hoy son tiempos de cambio, son tiempos de los jóvenes, los que nunca le fallaremos a México, ni a su gente, porque somos una generación que se compromete y que tiene un objetivo firme de sacar adelante las reformas que se necesitan para atender las necesidades de los diversos municipios”.

Ante los vecinos afirmó que ha recorrido desde Victoria, Güemez, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Hidalgo, Villagrán y Mainero, donde sea escuchado al pueblo.

“Nos sorprende que en esos lugares no conocen quién es actualmente su Diputado, no saben cómo se llama, ni quién los representa, lo que deja en evidencia que no ha trabajado para llevar algún beneficio a la gente de los municipios del quinto Distrito”, indicó.

Dijo que es por eso que hoy se encuentra recorriendo cada rincón del distrito, para escuchar las necesidades de la población, donde urge crear un verdadero cambio y eso solo lo podemos garantizar los candidatos de “Por México al Frente”.