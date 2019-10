Lleva Gobierno de Reynosa Brigada Médica al Sur-Oriente de la ciudad

• Diversos servicios fueron proporcionados a residentes el Fracc. Villas de Diamante y colonias vecinas este jueves 24 de octubre.

REYNOSA, TAM.- El Gobierno Municipal, presidido por la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, efectuó una Brigada Integral Médica y Preventiva, en la escuela primaria Mexicanos Ilustres, del fraccionamiento Villas de Diamante, donde personal del Ayuntamiento proporcionó diversos servicios para las familias de los conjuntos habitacionales del sur-oriente de la ciudad.

La jornada municipal, ‘Mi Doctor’ realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Social, fue apoyada con una plática de concientización sobre la autoexploración para una detección temprana del cáncer de mama, dada por personal de la Unidad Médica Municipal, a las mujeres que asisteron a hacer consultas de salud, la mañana de este jueves 24 de octubre.

“Cuando veamos o detectemos algo diferente, algo que no estaba en nuestro cuerpo, hay que acudir al médico, no quedarnos nada más con la plática de la amiga o familiar, acudan al médico, no se queden con la duda, detectar a tiempo el cáncer para tener un tratamiento temprano”, explicó la Dra. Abigail Yáñez González, acompañada por el Doctor Tomás Ortega Banda, Director de Salud y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento.

El Gobierno de Reynosa también instaló un módulo para atender afiliaciones al Seguro Popular y ofreció cortes de pelo, orientación nutricional, detección de glucosa, presión alta, atención dental y aportación de despensas para adultos mayores y familias de escasos recursos económicos, entre otros servicios que promueve la Doctora Maki Ortiz Domínguez para beneficio de la población que más lo necesita, y que lleva cerca de sus hogares por medio de ‘Mi Doctor’ la Brigada Integral Médica y Preventiva.