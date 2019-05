Largas filas en puentes impactan economía de McAllen

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- En su visita de trabajo por este municipio, el Vicepresidente de Desarrollo Económico en McAllen, Rafael García, reconoció que los largos tiempos de espera y las filas kilométricas que se registran para cruzar de Reynosa hacia Estados Unidos han impactado negativamente en la economía de su ciudad, pues con tal de evadir el tedio, los consumidores han optado por otras opciones antes que viajar hacia el Valle.

Manifestó que la afluencia de visitantes no disminuyó en gran medida, esto por el alto número de ciudadanos que a diario viajan a McAllen con motivos de trabajo o estudio, pero en ventas si hubo un perjuicio, especialmente porque el caos para cruzar se vio empatado con el periodo vacacional de semana santa.

“Es algo que sí nos está impactando, sé que mucha gente por razones de tiempo y espera mejor toman la decisión de no ir al lado americano, pero realmente no hemos visto un bajo fuerte, sigue gente viniendo, hay comercio y gente que visita las empresas de este lado, pero sabiendo que las filas se van a tardar un poquito más”.

En cuanto a ganancias por ventas durante las vacaciones añadió: “Sí impacto, incluso la ciudad de McAllen trató de poner ayuda a la gente esperando en las filas porque realmente es algo que no esperábamos ver, pero la falta de personal del CBP del gobierno americano sí ha impacto, en números no tenemos las cifras todavía”.

Señaló que han mantenido una comunicación constante con el Gobierno Federal para solicitar que se vuelva a robustecer al cuerpo de CBP y agilizar los cruces, no obstante su gobierno está concentrado en temas migratorios y mientras los elementos estén asignados a otras tareas las largas filas continuarán registrándose.

“Tenemos dialogo abierto con el Gobierno Federal para ver que se puede hacer para apoyar; la realidad es que mientras ellos no tengan personal suficiente van a seguir batallando, y no sabemos que tanto pudiera ser este proceso, esperamos que no sea un periodo muy largo”.

Rafael García enfatizó que continuará el diálogo con las autoridades para aportar lo que puedan y volver a recuperar a afluencia regular de visitantes.