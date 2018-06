La mejor consulta para cualquier gobierno o institución está en el contacto directo con la gente.

Con todo respeto, pero mi mejor foro está en la calle, con mi gente, con mi pueblo, ahi en las colonias de mi ciudad está la mejor consulta para cualquier gobierno o institucion.

Así fue la respuesta de la candidata del PAN por la alcaldia de Miguel Alemán, Rosy Corro Acosta, a la invitacion del Frente Empresarial de Tamaulipas (Fretam) para que asistiera está noche a un foro de consulta con formato de debate.

El evento que se llevo a cabo ante el resto de los candidatos de otros partidos, aunque evidentemente promovido por instituciones que en ésta ciudad han ventilado desde siempre sus origenes partidistas con preferencias tricolores.

Ante la pregunta del reportero, la maestra Rosy Corro aclara: “No es que rehuya o carezca de temas para presentar y debatir, conozco perfectamente lo que los miguealemanenses necesitamos para un mejor desarrollo económico, y créame que lo hemos hecho y que lo vamos a seguir haciendo ya sea como Gobierno o desde la iniciativa privada, pero en lo personal siempre me ha gustado mas estar cerca de la gente, de sus problemas y sus necesidades, porque asi es como se dan mas rápido las soluciones”

Y agregó: “Acudir ahora a un foro o debate organizado para presentar propuestas me parece un tanto tardío, yo las mias no solo las he presentado a la comunidad, sino las he aplicado en todo éste tiempo y con resultados visibles”

La invitación de Fretam, un organismo que se ha distinguido por su estrecha relación con priistas ampliamente conocidos en la región, fue hecha en días pasados en el Comité de campaña de la abanderada de Acción Nacional, quien busca el cargo de Alcaldesa de Miguel Alemán, el cual ha desempeñado por un año y 6 meses, un corto tiempo en el que sin embargo se superaron las expectativas de crecimiento urbano y desarrollo social en todos los sentidos.

“Mi respeto total para las cámaras y otros organismos que auspiciaron el foro, pero por ahora prefiero seguir caminando a lado de mi pueblo, conocer más sus necesidades y llevarles soluciones” puntualizó la candidata