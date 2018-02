VIDEO: La Guerra en Tamaulipas.

Guerra en Tamaulipas. GUERRA EN TAMAULIPAS.EstrellaTV Noticiero Cierre de Edición Febrero 12 del 2018. Posted by Respuesta en Linea on Tuesday, February 13, 2018

La guerra entre fracciones del cartel del golfo que se disputan el control de la plaza de en Reynosa Tamaulipas cada vez es mas violenta con enfrentamientos, bloqueos y quema de llantas. “En la mañana iba al mandado y ya iba de salida y escuche una balacera y me regrese inmediatamente para mi casa a encerrarme porque me dio mucho miedo.” dijo la señora María Toscano.

Desde el abatimiento de quien era líder regional Juan Manuel Loaiza Salinas, alias “El Comandante Toro” por las autoridades en abril del 2017, se desato una batalla por el territorio entre Petronilo Moreno Flores “el Panilo”, contra Luis Alberto Blanco Flores, alias El M28 o Comandante Pelochas y Humberto Loaiza Méndez Alias el Betito, lo que provoco un incremento en los secuestros, extorciones y homicidios en la zona norte del estado, principalmente en los municipios de Reynosa y rio Bravo.

“Hay repercusiones no solamente en alterar la vida de los ciudadanos, sino también hay repercusiones económicas, los negocios están vacios en esos días se presentan bajas de entre el 60 y el 100 porciento.” comento la Presidenta de COPARMEX, Sandra Guardiola.

Constantino Castillo Hinojosa, Presidente del clúster internacional de energía de Tamaulipas y Texas, menciono que se “Han tenido que reforzar las medidas de seguridad para sus trabajadores que día con día tienen que llegar hasta estos lugares que están volcados en el área rural y esto viene todavía a sacar un poco de balance los costos que tenían de operación.”

El gobierno del estado por medio de espectaculares ofreció una recompensa de 2 millones de pesos por los 3 principales causantes de la violencia en esta frontera.

El Gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca afirmo que es prioritario regresar la paz a los tamaulipecos, “Vamos en contra de los enemigos de la paz en Tamaulipas, vamos en contra de los violentos.”

De los 3 delincuentes mas buscados, en redes sociales se habla de que Petronilo Moreno Flores “el Panilo” está escondido esperando dar un golpe certero e incluso se menciona su presunta muerte, Luis Alberto Blanco Flores, alias El M28 o Comandante Pelochas señalan que está en rehabilitación por las heridas sufridas en combate, del que si se tiene confirmación por parte de las autoridades es de la muerte Humberto o Steven Loaiza Méndez Alias el Betito abatido por la marina armada de México el pasado 28 de enero.