La Aquiles refrenda apoyo a Juanita Sánchezñ

Reynosa.- De frente a los comicios electorales del 2 de junio, la candidata del PAN a la diputación local por el Distrito 4, Juanita Sánchez inició con una serie de encuentros ciudadanos masivos para finalizar las actividades proselitistas.

El primero de ellos fue en la colonia Aquiles Serdán, un sector que ha manifestado su total apoyo a la abanderada panista y con el que hizo el compromiso de seguir legislando y gestionando recursos para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

«Ha sido una campaña muy bonita, de mucho acercamiento como le gusta a Juanita Sánchez, a mi me gusta estar cercana a ustedes, cercana a los niños, a las niñas, a los abuelos y a todos en general, se termina la campaña y vamos a esperar el gran día, lo más importante es salir a votar, ahí es como podemos defender el trabajo que hemos realizado a lo largo de esta entusiasta campaña, yo no tengo que preocuparme porque el trabajo es el que me avala y sé que ustedes confían en Juanita Sánchez».

Juanita Sánchez ha intensificado las actividades y recorridos en la recta final de la campaña con el objetivo de seguir dialogando con los ciudadanos y conformar la agenda legislativa.