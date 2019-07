Jorge Vergara solicito ayuda a Grupo Pachuca por jugadores

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca reveló que Jorge Vergara lo buscó para que lo apoyara, debido a que ningún club del futbol mexicano quería venderle jugadores.

No obstante, el directivo puntualizó que Club Guadalajara pagó muy bien por estos jugadores en los que destaca Rodolfo Pizarro, quien se consolidaría como una de sus figuras.

“Lo vendí localmente, pero lo vendí a un precio extraordinario, pero ahí me ganaron dos cosas, una me habló Jorge Vergara, que desde aquí le mando un gran saludo hasta Nueva York, un gran amigo. Entonces fue una, que en ese momento al Guadalajara no le vendía ningún equipo mexicano jugadores, entonces me dice Jorge ‘apóyame estoy en un momento difícil’ y no nada más fue Pizarro, Jesús le vendió al ‘Aris’ (Edwin Hernández), al ‘Gallo’ (José Juan Vázquez), al ‘Gullit’ (Carlos Peña), le presté a (Rodoflo) Cota muchos años. Fue una decisión que tomé como presidente del grupo, que tenía que apoyar al Guadalajara que los pagó muy bien y tuvieron un gran éxito”, declaró en entrevista con Héctor Huerta para ESPN.

Además añadió que siempre vieron en Pizarro a un jugador diferente, “Desde el primer minuto que lo vimos era un jugador diferente, descarado, con ese desequilibrio que tiene no sabe para dónde va, si se va para acá o se va para allá”, añadió.