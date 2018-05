La conferencia matutina de nuestro candidato Jaime Hinojosa Peña, sirvió para dar a conocer a los medios de comunicación presentes la tercera de las propuestas de gobierno la cual implementará desde el mismo momento que tome posesión como presidente municipal de Miguel Alemán.

“La seguridad pública es un tema que no tenemos que dejar de lado por miedo. No tenemos compromiso con nadie, nadie nos ha pedido cuotas de poder, no tenemos necesidad de hacer tratos en oscuro para poder hacer nuestro trabajo” declaró Jaime consciente de que la seguridad pública es un pilar fundamental para la una mejor calidad de vida de los miguelalemanenses.

Jaime Hinojosa tiene como objetivo sacar adelante a Miguel Alemán de la mejor forma como se debe gobernar: con firmeza, respeto y confianza. Jaime, el candidato de las mayorías, tendrá como objetivo y atención prioritaria dotar a los agentes a cargo de la seguridad pública de las herramientas necesarias y competentes para su mejor desempeño. El candidato denotó que en Miguel Alemán “es una pena la corrupción dentro de la delegación de tránsito local pues esta frena el flujo de turismo por el municipio” reconoció también, y admite lo siguiente “no es culpa de los agentes viales, sino de las autoridades que los dirigen”.

Por otra parte el Jaime Hinojosa se ha consolidado como la mejor opción para presidente municipal por eso sigue sumando adeptos a su proyecto político, dialogando con los ciudadanos, pidiéndoles su voto y convenciéndolos de que él es el hombre ideal para gobernar Miguel Alemán en los siguientes tres años. La respuesta ciudadana ha sido muy favorable para el candidato. Hoy será el turno para que los habitantes de la colonia Linda Vista lo reciban en sus hogares.

Al terminar la conferencia Jaime Hinojosa reiteró que “Juntos Haremos Historia en Miguel Alemán”.