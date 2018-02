Jaime Aguirre asume la dirigencia municipal de la UPD.

Reynosa, Tamaulipas.-Este miércoles 31 de enero del presente año, alrededor de las 17:30 horas y en presencia del Líder estatal de la Unión de Periodistas Democráticos, Oscar Arvizu, se registró Jaime Aguirre para dirigir las riendas de este gremio en el municipio, siendo el único candidato, respaldado por compañeros periodistas, reporteros y fotógrafos activos.

Al inicio del registro de candidatos, el líder estatal de la UPD, se dirigió a los presentes, para aclarar los rumores y descalificaciones hacia su persona y el proceder de la convocatoria, señalando, no hay ningún mugrero, pues fue el anterior dirigente Alejandro Alonso Rico, quién el pasado festejo del día del periodista solicitó la renovación debido a que no aguantaba mas la presión y renunciaba a su cargo.

“Alfonso Madera, Alejandro Alonso Rico y Fransciso Rojas, fueron hasta Río Bravo, para entregarme una hoja de agremiados, solicitando sólo se permitirá votar a 30 personas, cuando anteriormente Alejandro me hizo entrega de un censo de 67 personas, yo no me presto a presiones, así que no se vale publicar en redes sociales que la UPD es un mugrero, no se vale que la UPD la cual, se encuentra bien instituida y pertenezca a organismos nacionales e internacionales caiga por estos insultos, vamos a dejar atrás que somos extorsionadores, sino que estamos preparados para la ejercer bien está profesión”.

En su mensaje el actual dirigente de la UPD en Reynosa, Jaime Aguirre, dijo el objetivo principal es unificar al gremio, para eso, debemos tener criterios, respetando la decisión de cada medio.

Así mismo aclaró se respetó la lista del gremio municipal, también reconoció a Miguel Turriza por su iniciativa de participar y al final desistió, por ello, hace un llamado a no juzgar y tener el respeto que cada uno se merece, además no juzgar, sino de respetarse más en las redes sociales o grupos.

“Debemos tener unión entre nosotros, aunque tengamos una diferente forma de pensar, vamos a instituir a la UPD, también los invito a darnos respeto como periodistas, reporteros y fotógrafos, veremos la forma de apoyarnos en ramas como la salud, vivienda y hasta un edificio propio”. Añadió

Por primera ocasión, se reunió en su mayoría el gremio periodístico en apoyo a Jaime Aguirre y la Secretaría General Damariz Vazquez.

Por último el líder estatal, pidió a Jaime Aguirre, expulsar a tres miembros por ocasionar señalamientos sin fundamentos, tal es el caso de Alfonso Madera, Alejandro Alonso Rico y Fransciso Rojas.