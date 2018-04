IVA preferencial para fronterizos, propone Claudia Munguía.

Reynosa, Tamaulipas.- Durante su encuentro con miembros de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Reynosa (Canaco-Servytur Reynosa), que preside Leticia Cisneros Villarreal, la candidata del Partido Verde Ecologista de México por el 09 Distrito Electoral, Claudia Munguía Cisneros, se comprometió a votar a favor de la disminución del IVA en la frontera para poder hacer esta zona económica más competitiva .

“Nuestra posición geográfica nos obliga a buscar alternativas desde la Cámara de Diputados para que el IVA en la zona fronteriza sea preferencial, pues con el gravamen actual no podemos competir con el comercio de Estados Unidos, en donde sólo se cobra el 8% y en la frontera mexicana nos lo han homologado al 16%”, expuso la candidata del Verde en su intervención.

“Nos hemos visto afectados en la economía, desde que el actual gobierno emitió el decreto con el que se homologó el IVA en las fronteras con la del interior del país, hay que hacerles ver desde el congreso que las zonas fronterizas no son iguales al resto del país, que aquí competimos con una economía de un país diferente y que no es aceptable la razonabilidad de la política fiscal actual.

Este punto fue básico para los empresarios y comerciantes que acudieron al encuentro con las candidatas del Partido Verde Ecologista de México; Melva Solís Gutiérrez, Candidata al Senado y las candidatas a Diputadas Federales; por el Distrito 02, Brenda Ku Martínez y por el 09, Claudia Munguía Cisneros.

Las modificaciones de la Reforma Hacendaria eliminaron la distinción del IVA en la frontera y fijó en 16% la tasa en todo el país, pero si el voto nos favorece lucharemos porque se regrese mínimo al 11% que teníamos, no podemos seguir con este tipo de impuestos cuando sabemos que tenemos en nuestra contra la inseguridad de esta región.

También la candidata signó por escrito con los representantes de la CANACO, un documento en el que le fueron presentadas propuestas concretas de los comerciantes establecidos de Reynosa, para que sean integradas a su plan de trabajo en el congreso.