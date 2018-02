“IRIS PEÑA” CONGRUENTE EN LO QUE PIENSA, DICE Y HACE.

Nva. Cd. Guerrero.- De buena fuente nos hemos enterado que el asunto de los inconformes por la designación del aspirante único del PRI para contender como “Candidato” en las próximas elecciones, es problema resuelto, al menos en Nueva Cd. Guerrero.

La civilidad y la cordura hicieron su efecto sobre todo para no perjudicar al partido tricolor que confía plenamente en recuperar la presidencia municipal en el mes de octubre del año en curso.

Francamente hay que reconocer que la figura que representa en éste caso, al aspirante único; goza de una gran estimación entre los habitantes del municipio.

Cabe resaltar que la aspirante “Iris Peña” a través de su paso por la Presidencia del DIF municipal en dos ocasiones, supo administrar muy bien su tiempo para desarrollar cualidades de liderazgo.

Liderazgo que le permite ahora, ser reconocida como una mujer con virtudes propias para enfrentar un proceso electoral sin problema alguno, apoyada siempre por su familia, amigos y simpatizantes de su proyecto.

“Iris” es una mujer segura de si misma, cualidad que se refleja en todas las tareas que realiza; entre su hogar y su profesión.

No me cabe la menor duda, que sabrá conducirse con propiedad, en la campaña que deberá tener, una vez registrada ante su partido.

En lo que ha un servidor respecta, le deseamos la mejor de las suertes, reconociendo en ella, a una mujer valiente que busca una oportunidad para desarrollarse en el ámbito político.