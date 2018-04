Intensifican sinergia SEDUMA-UTMART y la Comisión de Parques y Biodiversidad.

Por Gilberto Marín

El fin de semana el Ing. Gilberto Estrella Hernández, realizó una fructífera gira de trabajo en el municipio de Soto La Marina, en específico en el Poblado de La Pesca, donde firmó un convenio de colaboración con el Dr. ANTONIO GARZA DE YTA, rector la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario.

Este acuerdo es fundamental en el marco de la transformación que está teniendo dicha casa de estudios, donde los asistentes -invitados y los universitarios- mostraron estar muy interesados en la necesidad de aumentar su participación en proteger el medio ambiente y apoyar la sustentabilidad de los recursos naturales.

Como se dijo en el evento, este acuerdo suscrito en la sede de aquella casa de estudios, permitirá intensificar la sinergia, con la participación tanto de las autoridades como de la universidad.

Coincidieron los asistentes no sólo en la necesidad de cuidar, proteger y defender el medio ambiente como se establece en las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, sino también en promover un desarrollo sustentable, sin olvidar las recomendaciones de la FAO, que desde el año 2013 lanzó la iniciativa con “crecimiento azul”, proyecto en el que está inmersa la UTMART, lo que se refuerza con el convenio gubernamental.

La propuesta de la FAO consiste en recomendar la explotar del potencial de los océanos y mares, lo que ayudaría a impulsar actividades como el comercio, empresarial y turístico, con los consiguientes beneficios para la economía estatal, regional y local, donde es urgente la creación de empleos y la derrama económica hacia estos sectores y la población.

En estas condiciones, en el marco de la firma del convenio se vislumbraron las nuevas opciones que se le presentan a los universitarios con la pesca de captura y la acuicultura, despertando la conciencia de los estudiantes universitarios, de los maestros y autoridades educativas.

La intención de la FAO es pugnar en favor de fórmulas que permitan lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social, para que no se siga desaprovechando el potencial del mar y los océanos, pero con un criterio racional de cuidado y conservación de las especies para no caer en la sobre explotación.

Se trata de darle un uso sostenible a los recursos naturales, como está planteado en el Plan Estatal de Desarrollo y como lo ha declarado el Ing. Gilberto Estrella Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Siguiendo esta línea estratégica, en el mismo evento de La Pesca el MVZ Carlos Alejandro Garza Peña, Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, firmó también un convenio de colaboración con la institución educativa universitaria representando a este organismo dependiente de la SEDUMA.

Participaron en la ceremonia de estos 2 convenios Sergio el Ing. Arturo González Miranda, Subsecretario de Medio Ambiente; el Ing. Joel Valles Olvera, Director de Vinculación y Difusión de la Secretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación; el Ing. Abel Gámez, representante de la Secretaría de Bienestar Social; el Ing. James Wrigth, Director de Planeación Turística representando a la Secretaría de Turismo; el teniente de fragata, Profr. Omar Vázquez Bazán, representando al sector naval de La Pesca; y Humberto López Gutiérrez, Director de Caza y Pesca Deportiva, en representación de a Comisión de Caza y Pesca Deportiva.

Ahí coincidieron los asistentes con el Dr. Antonio de Garza Yta, rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, en trabajar en conjunto para impulsar el medio ambiente sustentable, dentro de la iniciativa de la FAO con “crecimiento azul”, propuesta que hay que atender debido a que en la actualidad se padecen problemas como la sobre explotación, la contaminación y el cambio climático que representa una grave amenaza para los eco sistemas acuáticos.

Por cierto, en la reunión se expuso por parte del rector Antonio Garza de Yta, la reciente participación de la comunidad escolar de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Bicentenario en el apoyo a la siembra de los manglares, dentro del poblado de La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

Sinergias como esta se espera coadyuven no sólo a mitigar el cambio climático sino que también sirvan a fortalecer dichos manglares cortina natural rompe vientos en la temporada de huracanes; no hay que olvidar además que los manglares son criadero de muchas especies como el camarón y el ostión, con lo que se está apoyando las diversas especies.

Ahora habrá que esperar a que simultáneamente al desarrollo de estas acciones, el convenio firmado el sábado entre la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTAMART) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) rinda los frutos esperados, debido a que se plasmó muy bien la proyección a futuro en relación a la acertada recomendación de la FAO denominada “crecimiento azul” así como la coincidencia en el uso sostenible a los recursos naturales, en este caso los recursos acuáticos, y la protección que se le debe de dar al medio ambiente a través de la educación ambiental, tan importante en estos tiempos.

La educación ambiental es otra de las vertientes establecidas en el convenio SEDUMA-UTMART-Comisión de Parques y Biodiversidad que si se logra intensificar como se prevé, coadyuvará a seguir concientizando a la población acerca de los riesgos y los fenómenos del cambio climático que han traído efectos muy negativos en perjuicio de la población mundial como las prolongadas sequías, tormentas, lluvias atípicas, pérdida de vidas y cuantiosos daños materiales.